Wskazówki do siewu żyta mieszańcowego

Wybierając żyto mieszańcowe do uprawy, należy pamiętać, że ma nieco odmienne wymagania odnośnie do siewu niż odmiany liniowe. Nieuwzględnienie ich to poważny błąd, którego późniejsze skorygowanie jest praktycznie niemożliwe.

Gleby lekkie i bardzo lekkie stanowią ponad 60 proc. gruntów ornych w Polsce. Charakteryzują się niską produktywnością i ograniczoną możliwością wyboru roślin, które możemy na nich uprawiać z zyskiem. Godna polecenia jest uprawa na tych glebach żyta hybrydowego osiągającego w tych warunkach plon sięgający 5-7 t/ha. Żyto hybrydowe uprawiane na glebach lekkich i średnich w porównaniu do pszenicy i pszenżyta oznacza się wyższym i stabilniejszym plonem. Wynika to z jego niskiego współczynnika transpiracji, wynoszącego 350 l wody na kg suchej masy (s.m.). Współczynnik transpiracji dla pszenicy to 450-500 l wody/s.m. Czyli pszenica w porównaniu do żyta potrzebuje na wytworzenie tej samej ilości s.m. więcej wody o 30-40 proc.

Żyto w Polsce zajmuje obszar ok. 1 mln ha. Połowa tej powierzchni obsiewana jest odmianami mieszańcowymi. Powodem wciąż rosnącej popularności jest fakt, że bez względu na kompleks glebowy gwarantują wyższy plon niż odmiany liniowe. W dużym stopniu zawdzięczają to zjawisku heterozji wykorzystywanemu w ich hodowli, które wywołało zmiany nie tylko w morfologii roślin, lecz także w agrotechnice uprawy, a dotyczą one m.in. siewu.

Termin siewu

W Polsce jest wyodrębnionych 5 agrotechnicznych terminów siewu żyta ozimego. Najszybciej powinno być zasiane w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie Polski północno-wschodniej i na Pogórzu – od 5 do 15 września. Najpóźniej natomiast w gospodarstwach zlokalizowanych na Pomorzu Zachodnim. Optymalny termin siewu żyta w tym regionie to okres od 20 września do 5 października.

W przypadku żyta hybrydowego zalecane przez IUNG terminy można przyspieszyć o 3-5 dni. Większe zmiany przynoszą więcej szkód niż korzyści, bowiem wydłuża się okres wegetacji jesiennej, doprowadzając do znacznego zagęszczenia plantacji. Prowadzenie jej jest wówczas bardzo kłopotliwe i zmusza do interwencyjnego już jesienią stosowania fungicydów. Innym problemem przy bardzo wczesnych terminach siewu jest ryzyko wejścia uprawy jeszcze przed zimą w fazę strzelania w źdźbło i wynikająca stąd konieczność oprysku plantacji regulatorem wzrostu. Żyto hybrydowe powinno mieć do dyspozycji 6 tygodni (42 dni, licząc od dnia siewu) wegetacji przed przerwą zimową.

Głębokość siewu

Optymalna głębokość siewu żyta to 2-3 cm. W przypadku zastosowania niektórych herbicydów wymagane jest głębsze umieszczenie materiału siewnego, dlatego przed przystąpieniem do siewu należy zapoznać się z etykietą wybranego pestycydu, aby uniknąć potencjalnych problemów w uprawie.

Norma wysiewu

Materiał siewny sprzedawany jest w jednostkach siewnych (j.s.). Jedna jednostka zawiera milion kiełkujących nasion. Gęstość siewu w zależności od warunków glebowych i terminu siewu to 160 do 220 szt. nasion/m2. Zatem siejąc żyto w optymalnym terminie i zakładając np. gęstość wysiewu na poziomie 200 szt./m2, zużyjemy na ha 2 mln nasion, czyli 2 j.s. Otrzymany wynik mnożymy przez wagę jednostki, np.: 2 x 36 kg = 72 kg/ha. Średnio wysiewa się od 55 kg do 88 kg/ha.

Żyto hybrydowe ma niską normę wysiewu, ponieważ charakteryzuje je bardzo duży współczynnik krzewienia. Wysiewając 200 ziaren/m2 i zakładając krzewienie produkcyjne na poziomie 2,8-3,5 źdźbła na jedną roślinę możemy oczekiwać zagęszczenia kłosów na poziomie 500-630 szt./m2, co w zupełności wystarcza do uzyskania wysokich plonów.

Zwiększenie normy wysiewu o 10 proc., do 2,2 j. s./ha, uzasadnia wyłącznie opóźniony termin siewu. Natomiast przy siewie w terminie wcześniejszym od optymalnego należy zmniejszyć zalecaną normę wysiewu o 10 proc., czyli zużyć 1,8 j.s./ha. Pamiętajmy jednak, że późny termin siewu można kompensować wyższą normą wysiewu tylko w pewnych granicach.

Zawsze należy kierować się zasadą – im termin siewu wcześniejszy, tym norma wysiewu niższa, natomiast im termin siewu późniejszy od optimum, tym norma wysiewu większa.