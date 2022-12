W ostatnich dniach zanotowano znaczne obniżki cen surowców rolnych w naszych rodzimych skupach. Sprawiło to, że rolnicy wstrzymali się ze sprzedażą zbóż. Jedynie obrót prowadzony jest w wypadku kukurydzy, ale tutaj często firmy nie skupują ziarna, ponieważ mają zapełnione magazyny.

Nastąpiły znaczne spadki cen płodów rolnych.

Mamy do czynienia ze słabą podażą ziarna.

Jak podaje eWGT, rynki finansowe (akcje, towary, też zboża i oleiste) odbiły w środę w górę po wypowiedzi prezesa FED o możliwym wyhamowaniu cyklu podwyżek stóp procentowych w USA.

Ceny zbóż - 1 grudnia 2022 r.

Jak informowaliśmy na portalu farmer.pl zwłaszcza na wschodniej „ścianie” kraju, ale nie tylko, zapełnione są magazyny ziarnem od naszych wschodnich sąsiadów. Ceny z tego powodu, ale też i innych, spadły drastycznie. Co ważne trudno jest też sprzedać kukurydzę, bo nieliczni ją jeszcze skupują. Niby cenniki są wystawione, ale nie zawsze pokrywa się to z zapotrzebowaniem. Firmy nieoficjalnie podkreślają, że ukraińskie zboże „ściągają” chętnie te „duże” podmioty. To psuje cenę i rynek. Czy tak jest?

Na pewno sytuacja się bardzo zaogniła. Rolnicy czują się rozgoryczeni. W mediach społecznościowych jest wiele głosów wypominającym wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi słowa z lata, kiedy to namawiał rolników do trzymania ziarna, bo później będzie ono droższe. Jak mówił latem: w długiej perspektywie zboże na pewno nie będzie tanie. - W długotrwałej perspektywie zboże na pewno nie będzie tanie – zaznaczał w czerwcu 2022 r. Teraz rolnicy mu to przypominają.