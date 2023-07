Każdy producent pragnie, by uprawa, nad którą pracował przez cały sezon dała jakościowy i wysoki plon. Niezbędne jest zatem osiągnięcie technicznej dojrzałości i wilgotności do zbioru. Jakich jeszcze parametrów wymagają podmioty skupowe? Podpowiadamy.

Małe żniwa w Polsce rozpoczęły się głównie na południu Polski. Póki warunki pogodowe sprzyjają, rolnicy chcą zebrać plony jak najszybciej, by uniknąć strat powodowanych przez częste w lipcu burze. To że pośpiech nie popłaca, dobrze wiedzą rolnicy. Jednak patrząc na spadające ceny skupowe, by jednocześnie nie dokładać do kosztów suszenia ziarna i nie ryzykować potrąceń, ze zbiorem warto poczekać do osiągnięcia pełnej dojrzałości.

Wymagane parametry jęczmienia w skupie

Aktualnie firmy skupowe przyjmują jęczmień po 580 - 670 zł/t, zależnie od regionu oraz zapotrzebowania firm skupowych. Ceny po rozpoczęciu żniw zwykle spadają, tak też dzieje się na rynku obecnie. Co więcej firmy częściej stosują potrącenia za wymagane parametry. Jak pisał Karol Bogacz na portalu farmer.pl „na części punktów skupu cena uzależniona jest od gęstości - jeśli ta jest poniżej 60 to od "bazówki" odejmowane jest nawet 20 - 30 zł/t.” Jaki zakres parametrów konkretnie podają skupy?

Przyjmowane ziarno musi być: zdrowe, dojrzałe, czyste, dobrze wykształcone, bez obcych zapachów oraz jakichkolwiek żywych owadów, roztoczy i szkodników, wolne od GMO. Dla jęczmienia paszowego wilgotność maksymalna wynosi do 14,5%. Dopuszczalne zanieczyszczenia ogółem mogą występować do 6%, w tym zanieczyszczenia nieużyteczne do 2. Minimalna gęstość podawana jest w normie 62 kg/hl.

Wyższe wymagania stawiane są dla ziaren jęczmienia jarego sprzedawanego browarom, które poddają je rygorystycznym badaniom. Parametry podstawowe wymagane dla ziarna jęczmienia browarnego:

Wyrównanie, czyli ilość nasion, które zostają na sicie tryjera o wymiarach 2,5mmx25mm. Minimalny poziom wyrównania powinien wynosić 80%,

Wilgotność ziarna nie wyższa niż 15%,

Energia kiełkowania - minimum 95%. Ziarna muszą być żywotne co dyskwalifikuje wszelkie uszkodzone, czy spleśniałe ziarno,

Zawartość białka - maksymalnie 12,5% (powyżej nie kwalifikuje się jako towar użyty do słodowania),

Zanieczyszczenia nieużyteczne – 3%,

Jednolitość odmianowa.

Czynniki, które dyskwalifikują ziarno na cele browarne to głównie: zapach (brak obcych zapachów, innych niż ziarno), występowanie szkodników, ziarno porażone grzybami z rodzaju Fusarium, ziarna innych zbóż powyżej 1%, wszelkie inne zanieczyszczenia (piasek, kamienie).

Wymagane parametry rzepaku w skupie

Przed nami zbliżające się zbiory rzepaku ozimego. Przypominamy więc także normy, jakie powinny spełniać nasiona dostarczane do skupów.

Dla przetwórni produkujących olej rzepakowy, kluczowy jest poziom zaolejenia nasion. Minimalny jego poziom powinien wynosić od 40%. Maksymalna wilgotność nasion do 9%, zanieczyszczenia ogółem do 2%, a zawartość kwasu erukowego w tłuszczu – max. 2%