Wielkimi krokami zbliżamy się do terminu siewu zbóż jarych. Formy te plonują z zasady słabiej niż oziminy, ale nie oznacza to, że są mniej wymagające. Jakie są wymagania glebowe i pokarmowe zbóż ozimych?

Niedawno dość szeroko opisywaliśmy zagadnienia związane z przygotowaniem stanowiska do siewu zbóż jarych. Poruszaliśmy temat potrzeb wodnych tych roślin, przygotowania gleby do ich siewu, a także ogólnie nawożenia. Przed przystąpieniem do siewu warto jednak wejść w szczegóły i omówić po kolei potrzeby glebowe i pokarmowe wszystkich gatunków zbóż jarych, uprawianych w Polsce.

Pszenica jara

Na każdą tonę wytworzonego ziarna pszenica jara potrzebuje około 25-30 kg N, 10-15 kg P2O5, 15-25 kg K2O, 2-3 kg MgO i 3-4 kg S. Ponadto gatunek ten, obok jęczmienia, charakteryzuje się największymi wymaganiami glebowymi spośród zbóż jarych. Do siewu pszenicy jarej najlepiej przystąpić na glebach klas bonitacyjnych I-IVb, o dużej zdolności zatrzymywania wody i pH 6-6,8.

Gatunek ten uprawiany jest głównie z przeznaczeniem na mąkę, dlatego też szczególnie warto zadbać o zbilansowane nawożenie zapewniające najwyższą jakość ziarna. Pszenica jara jest w stanie wykształcić dobrze rozbudowany, jak na zboże jare, system korzeniowy. Potrzebuje jednak odpowiednią ilość czasu, dlatego ważny będzie w miarę możliwości wczesny siew. Niedobór wody jest natomiast zasadniczym czynnikiem obniżającym plon.

Jęczmień jary

Gatunek ten, obok pszenicy, jest jednym z najbardziej wymagających zbóż jarych. Średnio na każdą tonę wytworzonego ziarna jęczmień jary potrzebuje 20-30 kg N, 10-15 kg P2O5, 20-30 kg K2O, 2-3 kg MgO i 3-4 kg S. W przypadku azotu wyjątkiem jest jęczmień browarny, w którym wysoka zawartość białka w ziarnie nie jest pożądana, dlatego nawożenie tym pierwiastkiem jest ograniczone, a optymalny stosunek N:P:K wynosi 1:2:3. Uprawa w tym kierunku jest zazwyczaj opisywana osobno, ze względu na odmienną technologię.

Do siewu jęczmienia jarego najlepiej przystąpić na glebach klas bonitacyjnych I-IIIb, o pH 6-6,8, dobrze zatrzymujących wodę, ale nie mokrych. Gatunek ten zaliczany jest do wrażliwych na zakwaszenie gleby, dlatego nie można dopuścić do spadku pH poniżej 6. Jęczmień jary wytwarza system korzeniowy słabiej rozwinięty niż u innych zbóż. Z tego względu ważne jest zapewnienie mu odpowiedniej ilości wody i składników pokarmowych w powierzchniowej warstwie gleby.

Pszenżyto jare

Pszenżyto łączy zalety pszenicy i żyta, dając wysokie plony na słabszych stanowiskach. Do siewu z powodzeniem można przystępować na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego. Gatunek ten charakteryzuje się wyższą niż pszenica czy jęczmień odpornością na niskie pH gleby czy choroby. Pszenżyto jare należy wysiewać jak najwcześniej.

Gatunek ten wykształca dobrze rozbudowany, jak na zboże jare, system korzeniowy, dzięki czemu efektywnie pobiera z gleby wodę i składniki pokarmowe. Średnio na każdą tonę wytworzonego ziarna pszenżyto jare potrzebuje 20-25 kg N, 15-20 kg P2O5, 20-25 kg K2O, 2-3 kg MgO i 3-4 kg S. Ziarno tego gatunku jest wykorzystywane przede wszystkim do celów paszowych.

Owies

Znaczenie owsa w strukturze zasiewów jest dziś nieporównywalnie mniejsze niż kilkadziesiąt lat temu, gdy jego ziarno stanowiło popularną paszę dla koni, stanowiących główną siłę pociągową gospodarstw. Jest to jednak cenny gatunek fitosanitarny, uprawiany z powodzeniem na płatki czy kaszę, a w ostatnim roku zyskujący zainteresowanie w celach opałowych. Na każdą tonę wytworzonego ziarna owies potrzebuje około 20-30 kg N, 10-15 kg P2O5, 20-30 kg K2O, 2-3 kg MgO i 3-4 kg S.

Jest to gatunek o niewielkich wymaganiach odnośnie zasobności i pH gleby czy przedplonu. Owies sprawdza się również na stanowiskach zdegradowanych. Jest jednak wrażliwy na niedobór wody, który będzie powodował znaczący spadek plonu. Owies charakteryzuje się ponadto krótkim okresem wegetacji i wysoką odpornością na choroby czy konkurencję ze strony chwastów.

Żyto jare

Żyto znane jest z niewielkich wymagań i niskich kosztów prowadzenia plantacji. Charakteryzuje się ponadto wysoką odpornością na choroby i konkurencję ze strony chwastów, a także brakiem podatności na wyleganie. Do siewu żyta jarego z powodzeniem można przystąpić na słabych glebach kompleksy żytniego dobrego i słabego, jednak dla wyższych plonów warto wybrać kompleks żytni bardzo dobry. Gatunek ten nadaje się również na stanowiska zdegradowane, a także stosunkowo dobrze znosi niskie pH gleby.

Średnio na każdą tonę wytworzonego ziarna żyto jare potrzebuje 15-20 kg N, 10-20 kg P2O5, 15-25 kg K2O, 2-3 kg MgO i 3-4 kg S. Gatunek ten sprawdza się nawet na glebach VI klasy bonitacyjnej, o odczynie pH nawet 4,5, jednak niedobór wody może wpłynąć na spadek plonu. Ziarno żyta ma szerokie zastosowanie nie tylko jako pasza, ale też w przemyśle młynarskim i spirytusowym.