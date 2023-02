Kukurydza tylko do 65 proc. powierzchni GO, fot. A. Kobus

To Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 określa przepisy na kolejne pięć lat. Zapisane są w nim m.in. obowiązki, które rolnik będzie musiał wypełnić, jest to tzw. warunkowość. Jak ma się ona do uprawy kukurydzy, która często zajmowała w gospodarstwach 100 proc. powierzchni gruntów rolnych?

Przypominamy, że warunkowość to podstawowy, obowiązkowy element płatności bezpośrednich. W nowej perspektywie WPR, kładzie on większy nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne. Jest połączeniem obecnych wymogów zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności (w skład której wchodzą normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska – normy GAEC i podstawowe wymogi w zakresie zarządzania – wymogi SMR). Co ważne, uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia przestrzegania tych norm i wymogów (tak jak obecna zasada wzajemnej zgodności). Wskazuje normy (GAEC) i wymogi (SMR). I to właśnie te normy GAEC (z angielskiego good agricultural and environmental condition of land) są tutaj kluczowe. Kluczowe również w kontekście uprawy kukurydzy.

Jak wspomniana warunkowość odbije się na uprawie właśnie tego gatunku – kukurydzy?

Zapytaliśmy o to prof. Tadeusza Michalskiego, prezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, podczas konferencji zorganizowanej w tym tygodniu przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Polski Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu w ramach unijnego programu SeedsEU. Wprost nam powiedział, że ma pewne obawy, zwłaszcza jak to będzie realizowane w praktyce w gospodarstwach specjalizujących się w hodowli bydła, a tym samym korzystających nawet często w 100 proc. z areału gruntów ornych przeznaczonych właśnie pod kukurydzę.

Bo wracając do wyżej wspomnianej warunkowości norma GAEC 7 mówi o zmianowaniu i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych, gdzie gospodarstwa powyżej 10 ha gruntów ornych zobowiązane są m.in. do prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 65% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 90% gruntów ornych.

Jak to się ma w przypadku kukurydzy?

- Specjalizacja mleczna wymaga odpowiedniej ilości pól, często może ich zabraknąć, a zwłaszcza kiedy wszystkich z nich nie możemy obsiewać kukurydzą – mówi prof. Michalski i dodaje, że maksymalnie może być to według nowych zasad 65 proc.

Podaje tutaj przykład Niemiec, gdzie w wielu powiatach 100 proc. pól uprawnych było obsiane kukurydzą. - Dzisiaj już to się w Niemczech nie udaje. W Polsce niestety też. 65 proc. zakłada się, że można zasiewać jednej rośliny na polach, a jeszcze patrzeć w kontekście roku następnego, to ja nie widzę tego – mówi nam wprost naukowiec.

Co bardzo ważne - norma GAEC 7 nie będzie obowiązywała w 2023 roku, z uwagi na czasowe odstępstwo.

- Kukurydza doskonale znosi monokulturę, wbrew temu co się mówi (…) oczywiście nie za wszelką cenę i cały czas, bo trzy lata spokojnie mogłoby być uwzględniona, ale to jest niestety odgórnie blokowane czy zabronione – dodaje nasz rozmówca.

Podaje kolejny przykład, że kraje cieplejsze Europy znalazły doskonałe rozwiązanie. Tam po kukurydzy sieje się poplon i wówczas ponownie można wysiać kukurydzę, bo uważa się, że to zmianowanie zostało złamane. W Polsce nie jest to możliwe ze względu na ostrzejszy klimat. My kukurydzę zbieramy późno, bo w listopadzie i dalej, ale kiszonkową wcześniej, stąd jego zdaniem, nie mamy co liczyć na tego typu wyjście z tej patowej sytuacji.

Co jeszcze w normie 7 GAEC?

Jest tam też zapisane, że gospodarstwa powyżej 10 ha gruntów ornych zobowiązane są do:

prowadzenia upraw na powierzchni co najmniej 40% gruntów ornych w taki sposób, aby na każdej działce rolnej, na tych gruntach, w porównaniu z rokiem poprzednim, była prowadzona inna uprawa w plonie głównym.

Powyższe obowiązki uznaje się za spełnione na danej działce rolnej w przypadku wprowadzenia po zbiorze plonu głównego uprawy wtórej, tj. międzyplonu (ozimego lub ścierniskowego lub wsiewki poplonowej), z okresem utrzymania przez co najmniej 8 tygodni od terminu wysiewu, a w przypadku wsiewki - od terminu zbioru uprawy w plonie głównym.

Jednocześnie na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie, taka sama uprawa w plonie głównym nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata.

Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku upraw korzystnie wpływających na poprawę i zachowanie potencjału gleby, takich jak: rośliny bobowate, trawy i inne zielne rośliny pastewne, mieszanki bobowatych drobnonasiennych z trawami, grunty ugorowane oraz uprawy wieloletnie.

Trzeba też pamiętać, że z wdrażania normy wyłączone są gospodarstwa:

- w których więcej niż 75 proc. gruntów ornych (GO) jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielonych roślin pastewnych, upraw roślin strączkowych lub ugorowanych lub stanowi sumę powyższych,

- w których więcej niż 75 proc. użytków rolnych (UR) stanowi TUZ lub jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, lub stanowi sumę powyższych,

- gospodarstwa w których prowadzona jest produkcja ekologiczna oraz upraw w konwersji, uznaje się za spełniające normę GAEC 7.

Całe wideo poniżej.