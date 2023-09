Co prawda rozpoczęły się już zbiory kukurydzy ziarnowej, ale mimo korzystnej pogody, wilgotność nasion często zbliża się do 40 proc. Z tego powodu rolnicy wstrzymują się ze zbiorem.

Trwają zbiory kukurydzy ziarnowej w Polsce.

Cena mokrej kukurydzy jest wyjątkowo niska. Mówi się, że jeszcze może spaść.

Krajowa Spółka Spożywcza ogłosiła, że od poniedziałku 2 października będzie prowadzić skup kukurydzy mokrej.

Zapowiedziano też, że firmy skupujące kukurydzę otrzymają 200 zł/t dopłaty do skupu kukurydzy. Ale nie ma na to jeszcze zgody Unii Europejskiej, dlatego tych pieniędzy też nie ma. Czy w ogóle będą?

Wszystko wskazuje, że w tym roku podaż ziarna kukurydzy, wbrew wcześniejszym opiniom, będzie wysoka, a ceny niskie. Już takie są, bo wahają się za tzw. kukurydzę mokrą zwykle od 400 do 450 zł za tonę. Nieoficjalnie mówi się o dalszych spadach i o wartościach poniżej 400 zł. Pada nawet liczba 300 zł/t, co jest zdecydowanie poniżej kosztów produkcji. W tym miejscu trzeba też wspomnieć, że ta wilgotność tej mokrej kukurydzy wynosi w skupie 30 proc., a ta zwykle jest wyższa. Co z dosuszaniem? Wszystko kosztuje, a firmy skupowe są naprawdę w trudnej sytuacji finansowej.