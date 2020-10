Wysoka wilgotność kukurydzy, cena suchej rośnie

Z powodu zimnej wiosny i tym samym późnych siewów, kukurydza jest jeszcze często niedojrzała i zbyt wilgotna. Zbiory ruszyły na pojedynczych plantacjach na południu kraju. Północ czeka.

Jak co tydzień zbieramy dla Państwa ceny w skupach zbóż. Okazuje się, że w ciągu ostatnich siedmiu dni nieznacznie podrożało i to w niektórych firmach, ziarno pszenicy konsumpcyjnej.

Obecnie można za tonę tego surowca dostać od 660 do 780 zł netto. Co ciekawe na giełdach pszenica poszybowała do poziomu 200 euro za tonę.

No i bum!!!

Pszenica na #MATIF na poziomie €200 😱😱😱 pic.twitter.com/yk1GiFNp9O — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) October 6, 2020

Co się dzieje na rynku kukurydzy? Do skupów trafiło jeszcze niewiele nasion, a jak już, to ma ono wysoką wilgotność, nawet 40 proc. Ostatniej niedzieli podczas Dnia Kukurydzy w Skrzelewie na polach Tadeusza Szymańczaka, na bieżąco sprawdzano parametry i plonowanie ziarna.

Cena kształtuje się obecnie w przedziale od 390 do 450 zł/t mokrego ziarna (30 proc. wilgotności) i od 640 do 700 zł/t suchego (14 proc. wilgotności).



Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 7 października 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny

- pszenica konsumpcyjna – 693,

- żyto konsumpcyjne – 396.

Lubella S.A.

- pszenica konsumpcyjna – cena do negocjacji w zależności od jakości i ilości.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 720.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 730,

- pszenica paszowa – 700,

- pszenżyto – 560,

- żyto – 480,

- kukurydza mokra – 420,

- jęczmień konsumpcyjny – 540,

- rzepak – 1660,

- soja – 1350.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 730,

- pszenżyto – 620,

- jęczmień paszowy – 600.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 660,

- jęczmień konsumpcja – 570.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 650,

- pszenica paszowa – 600.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 750-760,

- pszenica paszowa – 700,

- pszenżyto – 600,

- żyto paszowe – 500,

- żyto konsumpcyjne – 510-520,

- jęczmień konsumpcyjny – 600,

- rzepak – 1660,

- kukurydza mokra – 390,

- kukurydza sucha – 650,

- owies – 500,

- groch – 840,

- bobik – 880,

- łubin – 900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- żyto konsumpcyjne – 550.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 730,

- pszenica paszowa – 700,

- jęczmień konsumpcja – 570,

- kukurydza mokra – 410.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 700-720,

- pszenica paszowa – 680,

- pszenżyto – 580,

- żyto paszowe – 460,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- jęczmień konsumpcyjny – 580,

- jęczmień paszowy – 560.

Elewator Jabłowo Północ

- pszenica konsumpcyjna - 740-770,

- pszenica paszowa – 710,

- pszenżyto – 600,

- żyto – 500,

- jęczmień konsumpcja – 600,

- rzepak – 1680,

- kukurydza mokra – 400,

- kukurydza sucha – 640.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 730,

- pszenica paszowa – 710,

- pszenżyto – 580,

- żyto paszowe – 480,

- jęczmień paszowy – 570,

- kukurydza mokra – 420,

- kukurydza sucha – 650.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 740-750,

- pszenica paszowa - 700-720,

- pszenżyto – 600,

- żyto – 500,

- jęczmień konsumpcja – 620,

- rzepak – 1670,

- kukurydza mokra – 420,

- kukurydza sucha – 700.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- pszenica paszowa – 710,

- pszenżyto – 590,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- jęczmień konsumpcyjny – 580,

- rzepak – 1695,

- kukurydza mokra – październik – grudzień – 450,

- kukurydza sucha – 670,

- owies - 490.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna - 700,

- pszenica paszowa – 660,

- żyto – 430.

Street retail

- rzepak – 1650.

WIPASZ S.A.

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 650,

- jęczmień paszowy – 650.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz:

- pszenica konsumpcyjna - 770,

- pszenica paszowa - 740,

- żyto konsumpcyjne - 550,

- żyto paszowe - 500,

- pszenżyto - 630,

- kukurydza mokra - 450,

- kukurydza sucha - 700,

- rzepak - 1700.