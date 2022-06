Zobacz galerię

Dzisiaj tj. 2 czerwca rozpoczął się w Warszawie Polish Grain Day - spotkanie firm branży zbożowo-paszowej z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Portal farmer.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia. Zobacz jakie najważniejsze decyzje mogą zostać podjęte na rynku surowców rolnych i jak usprawnić tranzyt ziarna?

Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe jest w centrum uwagi świata, a nasz kraj odgrywa w tej układance kluczową rolę. Pytanie tylko czy będziemy umieli to wykorzystać i na tym nie stracimy?

Musimy pomagać w transporcie ziarna ale w naszym interesie jest też, by udrożnione szklaki transportowe, czy usprawnione porty, pomogły przetransportować ziarno tam, gdzie mają one za cel wyżywić świat. Nie możemy dopuścić do tego, aby to Polska stała się tym krajem docelowym, bo to może wpłynąć na nasz rynek wewnętrzny. Tego, niestety obawiają się rolnicy, zwłaszcza we wschodnich regionach kraju. A żniwa są przed nami. Czy to się uda?

Trudny transport zbóż z Ukrainy

Przypominamy, że z powodu blokady przez wojska rosyjskie portów nad Morzem Czarnym i Azowskim nastąpiła pilna potrzeba transportu surowców rolnych z Ukrainy, również przez granicę polsko-ukraińską. Komisja Europejska oszacowała, że w ciągu niespełna trzech miesięcy, do żniw należy w sumie przewieść ok. 20 mln t zbóż (nie tylko przez nasz kraj).

Szybko okazało się, że możliwości logistyczne są bardzo utrudnione. Transport stanowi wąskie gardło i należy je jak najszybciej usprawnić. Owszem mówi się o odblokowaniu ukraińskich portów, ale chyba raczej te dyskusje wpływają na wahania cen na rynku.

Przysłuchujemy się, jakie propozycje w tym względzie mają przedstawiciele branży, liczni goście Polish Grain Day, również z Ukrainy.

Na Polish Grain Day o tranzycie ziarna prze Polskę

Podczas inaugurującej sesji, gdzie gości przywitała Monika Piątkowska – prezes Izby Zbożowo-Paszowej padło wiele ważnych słów. - Brutalna agresja Rosji na Ukrainę odebrała nam poczucie bezpieczeństwa w każdym wymiarze, również żywnościowym -mówiła. Zaznaczyła, że przed nami bardzo duża odpowiedzialność, zarówno środowiska związanego z branżą zbożowo-paszową, ale też polskiego rządu.

Swoje wystąpienie miał też Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, który również zaznaczył, że branża zbożowa jest teraz bardzo kluczowa, a nawet najważniejsza, bo rynek z powodu wojny został całkowicie zaburzony. Mówi się o transporcie 4-5 mln t zbóż miesięcznie z Ukrainy. Bardzo ważna jest logistyka tego tranzytu. - Potrzebne są nam mobilne urządzenia przeładunku zboża, kontenery, czy środki transportu kołowego - zaznaczał wicepremier.

Ze strony ukraińskiej był obecny Igor Baraniecki, radca Andrija Deszczycia – nadzwyczajnego i pełnomocnego Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślał, on jak widać teraz, kto jest przyjacielem i pomaga Ukrainie.

Organizatorem Polish Grain Day jest Izba Zbożowo-Paszowa, a to wydarzenie w formie targów, podczas których odbywają się także panele dyskusyjne, poprzedzi Europejską Giełdę Towarową (European Commodities Exchange), której Izba będzie gospodarzem w 2023 r. w Warszawie.

Zapraszamy do śledzenia farmer.pl, gdzie będziemy publikować kolejne artykuły z tego ważnego wydarzenia.