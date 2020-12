Wytwórnie pasz ograniczają zakup pszenicy na rzecz kukurydzy

- Zapotrzebowanie na ziarno ze strony krajowych przetwórców pozostaje umiarkowane. Przedmiotem handlu w dalszym ciągu jest głównie ziarno kukurydzy. Bardzo wysokie ceny pszenicy powodują, iż wytwórnie pasz ograniczają jej zakupy na rzecz kukurydzy właśnie – mówi dla farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Z szacunków Izby wynika, że w skali kraju do zbioru pozostało jeszcze około 15 proc. plantacji. A same żniwa kukurydziane mogą potrwać do połowy grudnia.

Z analiz Izby Zbożowo-Paszowej wynika, że tegoroczna kukurydza jest przeważnie dobrej jakości, aczkolwiek coraz częściej trafiają się partie ziarna z podwyższonymi DONami, głównie na zachodzie i południowym-wschodzie kraju. Chłodna pogoda przeciwdziała rozprzestrzenianiu się chorób grzybowych na plantacjach kukurydzy na szerszą skalę.

- Rynkowa podaż ziarna w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona, aczkolwiek w ostatnich dniach pojawiło się nieco więcej ofert sprzedaży mniejszych partii ziarna pszenicy ze strony rolników, w związku z większymi potrzebami finansowymi przed okresem świątecznym. Z kolei, pomimo jeszcze nie zakończonych zbiorów kukurydzy, ofert sprzedaży tego zboża nie ma dużo. Wyraźnie uszczuplona pozostaje także podaż pszenżyta – oceniają eksperci IZP.

Przypominamy, że w ciągu ostatnich tygodni notowane były znaczne zwyżki cen zbóż i to zarówno w naszych rodzimych skupach, ale też i na giełdach światowych. Ostatnie dni przyniosły jednak obniżki.

Izba Zbożowo-Paszowa oceniał jak obecnie przedstawiają się ceny surowców rolnych oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe (netto):



• pszenica konsumpcyjna – 780-880 PLN/t,

• pszenica paszowa – 780-870 PLN/t,

• kukurydza mokra (30% wilgotności) – 420-500 PLN/t,

• kukurydza sucha – 720-820 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne – 560-630 PLN/t,

• żyto paszowe – 540-620 PLN/t,

• jęczmień paszowy – 640-720 PLN/t,

• pszenżyto – 650-740 PLN/t,

• owies paszowy – 520-600 PLN/t,

• rzepak – 1730-1830 PLN/t.



W aktualnym komunikacie, Izba informuje, że w listopadzie eksport pszenicy przez porty zbliżył się do około 500 tys. ton. - W grudniu br., z racji okresu świątecznego i końca roku, eksport zbóż drogą morską będzie mniejszy, ale ciągle znaczny. Utrzymujące się duże zapotrzebowanie na ziarno pszenicy i kukurydzy ze strony eksporterów powoduje, iż ceny ziarna z dostawą do portów trzymają się mocno. Ostatnia korekta cen pszenicy na MATIFie przełożyła się jednak na zniżkę cen pszenicy o 20 PLN/t, tydzień do tygodnia – informuje Izba.