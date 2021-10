Wzrost cen żywności. Święta będą dużo droższe

Wzrost cen w 2021 roku cały czas trwa. – Prognozujemy, że dynamika cen w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe w grudniu br. wyniesie prawie 6% rdr – z Jakubem Oliprą, ekonomistą, Departamentu Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole Bank Polska, rozmawia Olimpia Wolf.

"Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf” to autorski cykl wywiadów poruszających ważne tematy w obszarze rynku żywności.

W poniższym tekście rozmawiamy o wpływie cen nawozów na ceny żywności, o prognozach wzrostu cen oraz o coraz droższych świętach.

Zapraszamy również do lektury innych wywiadów z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".

Ceny nawozów w 2021 roku biją rekordy

Olimpia Wolf: W jaki sposób rosnące ceny nawozów wpłyną na ceny żywności?

Jakub Olipra: Uwzględniając skalę wzrostu cen nawozów oraz jego globalny charakter można spodziewać się, że rolnicy na całym świecie będą ograniczać ich stosowanie, co będzie negatywne dla wydajności produkcji roślinnej. W efekcie, trudno oczekiwać, że kolejny sezon przyniesie odbudowę obserwowanych obecnie niskich na tle historycznym światowych zapasów zbóż i roślin oleistych. Uwzględniając utrzymujące się w ostatnich latach rosnące spożycie zbóż i roślin oleistych, będzie to oddziaływać w kierunku wzrostu ich cen. To z kolei oznacza wyższe ceny pasz, a w konsekwencji dalszy wzrost presji kosztowej w przypadku produkcji zwierzęcej. Tym samym obserwowany obecnie silny wzrost cen nawozów będzie w kolejnych miesiącach oddziaływał w kierunku wzrostu cen wszystkich podstawowych produktów żywnościowych: pieczywa, mięsa, produktów mlecznych, oleju i tłuszczów oraz jaj.

Dokończenie wywiadu na portalspożywczy.pl