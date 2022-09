Żniwa za nami. W wielu gospodarstwach można już wziąć do ręki kalkulator i podsumować uzyskane wyniki. Które odmiany zbóż najlepiej sprawdziły się w tym sezonie? Co wybrać na nowe zasiewy ozimin?

Po żniwach zazwyczaj przychodzi refleksja nad najważniejszymi czynnikami wpływającymi na plon, a także porównujemy wyniki produkcyjne poszczególnych odmian. Wnioski wyciągnięte z własnego gospodarstwa są najcenniejsze, gdyż dotyczą konkretnych warunków klimatyczno-siedliskowych czy możliwości produkcyjnych rolnika.

Wybierając odmiany do siewu, dobrze jest jednak odważnie sięgać po nowości – to największe osiągnięcia współczesnej hodowli roślin. Bez postępu hodowlanego trudno by było uzyskiwać coraz wyższe plony.

W przeciętnym i dobrym gospodarstwie co roku wybiera się co najmniej kilka odmian do siewu. Po sezonie zazwyczaj dokonuje się wstępnej selekcji. Zostają te, które się sprawdziły, a odrzucane są z kolei te, które zawiodły w danym roku. Miejsce odrzuconych odmian najczęściej zajmują nowości. Te odmiany bowiem niosą ze sobą najnowszą genetykę, a co za tym idzie, ich potencjał zamknięty w małych ziarenkach jest relatywnie największy. Jednak o sukcesie w uprawie decyduje niezliczona ilość czynników i jak wiemy, nie na wszystkie rolnik ma wpływ. Pełną kontrolę ma jednak nad wyborem odmian do siewu. Od tej decyzji wbrew pozorom zależy wiele. Jak zatem mądrze wybierać odmiany do siewu i dlaczego warto postawić na materiał kwalifikowany? Między innymi o tym rozmawiamy z Mateuszem Hachułą z RAGT Polska.

FARMER: Nie możemy narzekać w tym roku na plony zbóż. Pomimo okresowych susz wyniki uzyskiwane w poszczególnych gospodarstwach cieszą. Co Pana zdaniem wpłynęło najbardziej na taki finał? Które odmiany w tym roku najlepiej sobie poradziły? Jakie cechy okazały się najbardziej istotne w tym sezonie?

Mateusz Hachuła RAGT: Rolnicy, którzy zastosowali agrotechnikę na takim poziomie jak zwykle, uzyskali bardzo dobre plony pszenicy. Sucha i chłodna wiosna uchroniła przed nadmierną presją chorób. W takich latach pszenica plonuje zwykle wysoko. Mówimy oczywiście o warunkach umiarkowanych, zarówno pod względem temperatur, jak i niedoborów opadów. Na wysoki poziom plonowania miały też wpływ opady w czerwcu, które w niektórych regionach sięgały 100 mm. Odmiany o dojrzałości średniej i średniopóźnej to te, które osiągały najwyższe plony, wykorzystując te właśnie warunki. W naszej ofercie jest znakomita większość odmian z tej grupy wczesności. Cieszymy się, że zalecenia odmianowe, jakie prowadzimy razem naszymi partnerami handlowymi, sprawiły, że rolnicy korzystający z genetyki hodowli RAGT uzyskali często rekordowe plony. Największy sukces to świadomy dobór odmian przez naszych klientów.

O sukcesie uprawy w dużej mierze decyduje wybór sprawdzonej, niezawodnej odmiany, która daje pewność uzyskiwanych wyników. Takie odmiany mamy w naszej ofercie.

Polscy rolnicy dobierają odmiany bardzo trafnie, a jeśli pojawiają się wątpliwości, to po prostu pytają. Najczęściej pytania dotyczą poziomu plonowania, jakości gleb, przedplonów oraz cech szczególnych.

Rozmawiając o sezonie zbożowym, nie można pominąć tematu cen zbóż także w kontekście galopujących cen środków produkcji. Tu panował istny rollercoaster. Rolnicy generalnie szukali oszczędności czy to w nawożeniu, czy też w ochronie. Przyszłość nie napawa optymizmem. Czy Pana zdaniem będzie to miało wpływ na poziom plonowania zbóż w kolejnych sezonach?

Z pewnością tak. Dlatego tym bardziej polecam postawić na takie odmiany, które sprawdzają się każdych warunkach. Można było to zaobserwować już w tym sezonie. Jesteśmy po żniwach, więc jesteśmy bogatsi o wiedzę, że nie warto było nadmiernie ograniczać nawożenia. Szalenie ważne także okazało się zbilansowane nawożenie, także składnikami drugoplanowymi. Jednak to wiedzą głównie plantatorzy, którzy uzyskali wysokie plony i nawożenie było odpowiednio dopasowane do warunków i możliwości stanowiska.

Zdecydowanie lepsza niż przed rokiem cena za ziarno zbóż to także perspektywa dużo wyższego kosztu zakupu kwalifikowanego materiału siewnego. W takich sezonach zazwyczaj duża część rolników decyduje się na wysiew materiału z własnego rozmnożenia. Dlaczego jednak warto sięgać po kwalifikat i „zaprosić” do gospodarstwa także nowe odmiany?

Wysokie ceny skupu i dobre plony to okazja, aby część nadwyżki przeznaczyć na kwalifikowane nasiona. To inwestycja, która zawsze procentuje i która się szybko zwraca. Nowe odmiany nie tylko wnoszą do gospodarstwa wyższy potencjał plonowania, lecz także gwarantują większą stabilność plonu.

Owszem, tegoroczna cena kwalifikatu jest wysoka, ale nie należy zapominać, że wynika ona w głównej mierze z wysokich cen surowca oraz ogólnego wzrostu kosztów produkcji, a zatem ma swoje uzasadnienie. Jednocześnie warto pamiętać, że nasiona są ważną inwestycją i to od ich jakości (sprawdzona odmiana i dobra jakość) zależy ostateczny wynik produkcji.

Od zawsze dla rolnika najważniejsza jest plenność odmian. Jednak z doświadczenia wiemy, że to nie wszystko, by zagwarantować sukces w uprawie. Jakim kluczem powinien posługiwać się rolnik, aby perfekcyjnie dobrać odmiany do siewu? Które odmiany są obecnie na „topie”?

Częściowo odpowiedziałem już na to pytanie, ale potraktujmy to jak podsumowanie. Plenność to najważniejsza cecha, ale nie jest w stanie się ona skutecznie uwypuklić w każdych, zwłaszcza skrajnych, warunkach bez pozostałych ważnych cech, jakimi są chociażby dobra zdrowotność, odporność na wyleganie czy dobra zimotrwałość. Na przykład zdrowotność to cecha, która ukierunkuje nasz wybór ze względu chociażby na przedplon. Odmiany o podwyższonej odporności na choroby podstawy źdźbła to te, które dobrze radzą sobie na stanowiskach, gdzie przedplonem były uprawy sprzyjające ich rozwojowi. Mam tu na myśli wszystkie zboża, łącznie z kukurydzą. Analizowanie profilu zdrowotności danej odmiany daje nam także większy komfort w planowaniu strategii ochrony roślin w sezonie. Odmiany o podwyższonej odporności na patogeny wybaczą nam na przykład błędy poczynione na etapie zabiegu ochronnego wykonanego w nie do końca optymalnych warunkach pogodowych lub z opóźnieniem. Z kolei w warunkach silnej presji danego patogenu będą zwyczajnie plonować wyżej od tych mniej odpornych.

Wybraliśmy odmiany do siewu. Kiedy zatem najlepiej kupować materiał kwalifikowany? O ile będzie on droższy niż rok temu? Jakie rady ma Pan na przyszły sezon dla plantatorów zbóż?

Uważam, że relacja cen skupu do cen materiału kwalifikowanego jest w tym sezonie korzystna. Produkcja materiału siewnego to proces wymagający precyzji i zachowania znacznych rygorów. Pracujemy z producentami zapewniającymi najwyższą jakość. W opakowaniu znajdują się nasiona wyselekcjonowane pod względem czystości gatunkowej, odmianowej i jakościowej. Czyszczenie i przygotowanie to bardzo odpowiedzialne zadanie.

Nasiona są pokryte zaprawami zapewniającymi zdrowotność w początkowych okresach wzrostu. Jakość materiału siewnego naszych odmian jest kontrolowana przez inspekcje nasienną i certyfikowana. To złożony i długi proces. To wszystko musi być wliczone w koszt zakupu. Materiał jest droższy, bo surowiec bazowy, czyli ziarno, także ukształtował się na stosunkowo wysokim poziomie. Plantacje nasienne także wymagają dopracowanej pielęgnacji, a przypomnijmy sobie, jak podrożały praktycznie wszystkie środki do produkcji rolnej. Zakupu także nie należy odkładać na ostatnią chwilę, zwłaszcza w przypadku najnowszych odmian i dużej ich popularności wśród producentów. Wrzesień oraz początek października to okres spiętrzenia wielu prac polowych, dlatego relatywnie pozostaje mało czasu na dokonanie wyboru.

Dziękuję za rozmowę.