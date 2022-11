- Notowania zbóż zniwelowały w środę i czwartek dużą część wybicia z początku tygodnia, wynikającego z chwilowego zawieszenia przez Rosję udziału w umowie zbożowej, która pozwoliła wyeksportować już 10 mln ton ukraińskich towarów rolnych. Już w środę Rosja wróciła do respektowania umowy, a niepewność i premia za ryzyko z tego tytułu zmalała – przypomina Andrzej Bąk z eWGT. Właśnie te roszady, związane z dalszym eksportem płodów rolnych z Ukrainy, wpływają na ceny. Zagrożenia pogodowe chronią notowania zbóż przed większymi spadkami.





Chwilowego zawieszenia przez Rosję udziału w umowie zbożowej wpłynęło na ceny.

Nadal też na sytuację na rynkach towarowych ma przebieg pogody na południowej półkuli.



Dane transportu płodów rolnych przez korytarz eksportowy. Ukraińskie porty na Morzu Czarnym od 22 lipca opuściło ponad 10 mln ton surowców rolnych, z czego 7,5 mln ton zbóż.

Jak informuje w raporcie Mirosław Marciniak, analityk InfoGrain, ponad tydzień temu Rosja ogłosiła wyjście z porozumienia o korytarzu eksportowym dla ukraińskich zbóż, oskarżając Ukrainę o ataki na rosyjską flotę czarnomorską. To spowodowało, że na rynkach pojawiła się duża nerwowość, bo tylko w poniedziałek kontrakty pszeniczne na giełdzie w Chicago zyskały ponad 6 proc. Po trzech dniach Kreml poinformował o powrocie do zawartego 22 lipca porozumienia, doprowadzając tym samym do spadków na giełdach towarowych. Ta historia jeszcze się nie kończy, bo porozumienie obowiązywać ma do 19 listopada. Co będzie dalej? Na pewno będzie miało to swoje dalsze wpływy na ceny. Ale też zagrożenia pogodowe chronią notowania zbóż przed większymi spadkami.

Czy Putin rozdaje karty na rynku zbóż?

- Putin raz jeszcze próbował zaszantażować świat głodem, jednak okazał się słabym strategiem. Pozostali uczestnicy porozumienia, tj. Ukraina, Turcja i ONZ nie przerwali załadunków statków w ukraińskich portach. Co więcej, wycofanie rosyjskiej delegacji znacząco przyspieszyło prace zespołu kontrolującego statki w Istambule – wcześniej rosyjscy przedstawiciele przedłużali kontrole, znacząco spowalniając eksport – poinformował Marciniak.

I dodał, że silna presja ze strony krajów afrykańskich, ONZ, a przede wszystkim Turcji, to kolejny czynnik, który zmusił Putina do zmiany decyzji. Jego zdaniem, swój udział w naciskach na Kreml mogły mieć także Chiny, które w ostatnim czasie zwiększyły import ukraińskiej kukurydzy i śruty słonecznikowej.

- Zmiana decyzji Rosji nie oznacza jednak, że porozumienie zostało przedłużone. Oficjalnie obowiązuje ono do 19 listopada, a negocjacje na temat jego przedłużenia trwają. Putin wciąż domaga się zniesienia sankcji nałożonych na Rosję, a także ułatwień na eksport rosyjskich zbóż i nawozów. Wydarzenia ostatniego tygodnia (mowa o „kapitulacji” Kremla) dają jednak nadzieję na kontynuację eksportu także w kolejnych miesiącach – uważa Mirosław Marciniak.

Pogoda ma znaczenie na ceny surowca

Nadal też na sytuację na rynkach towarowych ma przebieg pogody. Zdaniem Andrzeja Bąka, zagrożenia pogodowe chronią notowania zbóż przed większymi spadkami.

- W Australii ulewne deszcze na południowym wschodzie kraju niszczą jakość nadchodzących zbiorów, prowadząc do wzrostu premii za ziarno dobrej jakości. Pierwsze szacunki mówią, że ok. 8 mln ton pszenicy może nadawać się tylko na paszę – podał Bąk z eWGT.

Co się dzieje w Amerykach? - W Argentynie giełda Buenos Aires zrewidowała swoje szacunki dotyczące produkcji pszenicy w dół do 14 mln ton z 15,2 mln ton opublikowanych w zeszłym miesiącu. W USA, pierwsza ocena kondycji pszenicy ozimej (zasiana w 87%, 62% wzeszło) jest najgorsza w historii w wyniku suszy. Tylko 28% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii – wylicza Andrzej Bąk.

Ile przetransportowano przez porty czarnomorskie?

Wróćmy jednak do tematu Ukrainy i transportu płodów rolnych przez korytarz eksportowy. Dane te przedstawił w swoim raporcie Mirosław Marciniak z InfoGrain. Jak podał, od momentu podpisania porozumienia, tj. od 22 lipca, ukraińskie porty na Morzu Czarnym opuściło ponad 10 mln ton surowców rolnych, z czego 7,5 mln ton zbóż. A łączny eksport zbóż z Ukrainy w bieżącym sezonie wynosi blisko 13,5 mln ton, co oznacza, że udział portów w eksporcie wynosi aż 56 proc.

- Największy udział w eksporcie ukraińskich surowców rolnych drogą morską przypada na kukurydzę (4,3 mln ton). Eksport pszenicy wynosi 2,8 mln ton, a jęczmienia 431 tys. ton. Wysoki jest także udział oleistych, zwłaszcza rzepaku (797 tys. ton), oleju słonecznikowego (617 tys. ton) oraz śruty słonecznikowej (608 tys. ton) – poinformował Marciniak.

Kto był największym odbiorcą ukraińskich surowców z portów? - Najwięksi odbiorcy surowców rolnych z ukraińskich portów to przede wszystkim: Hiszpania (1,56 mln ton), Turcja (1,3 mln ton) i Włochy (965 tys. ton). Dlatego też Rosja podważa zasadność utrzymania korytarza zbożowego w obecnej formie, zwracając uwagę na fakt, że zboża wcale nie trafiają do biednych krajów w Afryce. Zapomina jednak o tym, że odblokowanie ukraińskich portów doprowadziło do spadków cen na rynkach globalnych, co pozwoliło biednym krajom w Afryce i na Bliskim Wschodzie na pozyskanie zbóż w bardziej atrakcyjnych cenach - powiedział analityk.