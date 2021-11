Zamieszanie na rynkach surowców rolnych

Rzepak zanotował obniżki. Zboża są nadal w trendzie wzrostowym, a ceny nawozów nadal pną się w górę.

Bardzo dużo i intensywnie dzieje się na rynkach surowców rolnych. Rzepak co prawda, najpewniej z powodu obniżki cen ropy naftowej, obecnie „zalicza” spadki na giełdach towarowych, ale nadal jego cena jest wysoka.

Spadła cena rzepaku

- Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym spadły w piątek o 1,9 proc. do 673,25 euro/t (3167) zł/t, ) i były o 64,1 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak potaniał 0,7 proc. – informował na portalu farmer.pl Tomasz Roszkowski.

- Dziś zapewne dalsza przecena rzepaku, rano ropa WTI spada do poziomu 67,12 USD . W miesiąc ropa potaniała o 19 proc. – poinformował na Twitterze Przemysław Błażejewski, broker z BST Brokers.

Dziś zapewne dalsza przecena rzepaku , rano ropa WTI spada do poziomu 67,12 USD . W miesiąc ropa potaniała o 19%. pic.twitter.com/cAikX8OC03 — Przemek Blazejewski BST Brokers (@Przemek_Bla) November 30, 2021

Z kolei Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w najnowszym raporcie „Rynek rzepaku – stan i perspektywy” przypomina, że światowy bilans rzepaku w sezonie 2021/22 będzie bardzo napięty. - Globalne zbiory rzepaku zmniejszą się o 6,9% do 62,1 mln ton, w wyniku głębokiego spadku zbiorów w Kanadzie (spowodowanego długotrwałą suszą w głównych rejonach uprawy i w ślad za tym dużym obniżeniem plonów), którego nie zrekompensuje wzrost zbiorów u pozostałych kluczowych producentów: w UE-27, Chinach, na Ukrainie, w Rosji i Australii, przy stabilizacji w Indiach. Przy dużo niższych niż przed rokiem zapasach na początku sezonu (spadek o 21,0% do 6,8 mln ton), światowe zasoby rzepaku zmniejszą się o 8,5% do 68,9 mln ton, a jego zużycie według prognoz obniży się o 6,3% do 64,2 mln ton, ale o 2,1 mln ton przekroczy produkcję. W tej sytuacji globalne zapasy rzepaku na koniec sezonu 2021/22 spadną aż o 30,8% do zaledwie 4,7 mln ton, a relacja zapasów do zużycia obniży się do 7,3%, z 9,9% przed rokiem i 13,4% przed dwoma laty – czytamy w raporcie.

Ceny zbóż i nawozów

Na farmer.pl pisaliśmy już dlaczego ceny zbóż są tak wysokie.Powodem są m.in. opady deszczu w Australii, gdzie trwają żniwa.

Mokro w tej Australii https://t.co/u3jo5VJTO1 — PolandFarmer (@PolandFarmer) November 30, 2021

Teraz swoją cegiełkę do oceny sytuacji rynkowej dołożyło Biuro Maklerskie PeKao. Napisano na TT, że ceny zbóż dalej są w trendzie wzrostowym, dzięki m.in. obawom o podaż z Kanady w związku z problemami logistycznymi przez powodzie. Ale taka jak już pisaliśmy, sytuacji pogodowej w Australii, która zagraża jakości zbiorów. Wpływ na ceny zbóż mają też wyższe cła eksportowe w Rosji. A kukurydza zaczyna się podnosić - dotąd była w tyle za pszenicą.

Analitycy PeKao ocenili też, że na nadal rosnące ceny nawozów wpływa m.in. ciągle ograniczona podaż nawozów w Europie, nadal wysokie ceny gazu, czy kwoty eksportowe w Rosji.

Ceny zbóż dalej w trendzie wzrostowym, dzięki:

🟢 obawom o podaż z Kanady w związku z problemami logistycznymi przez powodzie

🟢deszczom w Australii, które zagrażają jakości zbiorów

🟢wyższym cłom eksportowym w Rosji

Kukurydza zaczyna się podnosić - dotąd była w tyle za pszenicą. pic.twitter.com/TUyZtcaPtZ — Analizy Biuro Maklerskie Pekao (@BM_PekaoAnalizy) November 30, 2021

W średnim terminie wsparciem dla cen zbóż i inflacji żywności mogą być dalsze wzrosty cen nawozów:

🟢 Podaż w Europie jest ciągle ograniczona

🟢 Dzieje się to głównie przez astronomiczne ceny gazu

🟢 Chiny de facto zakazały eksportu nawozów

🟢 W Rosji kwoty eksportowe pic.twitter.com/asIQyclssk — Analizy Biuro Maklerskie Pekao (@BM_PekaoAnalizy) November 30, 2021