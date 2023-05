Dopłaty będą czy nie? Na co, do kiedy i od kiedy? To jedne z nielicznych pytań dotyczących rynku zbóż i zapowiadanych dopłat do produktów rolnych. Stawiają je nie tylko rolnicy, ale też i specjaliści, bo zamieszanie jest ogromne.

Do czego dopłaty? Do zbóż, nawozów i paliwa.

Propozycje rozwiązań systemowych kryzysu zbożowego w Polsce.

Realna groźba kulminacja problemów dla producentów zbóż w lipcu. Dlaczego?

Spróbujemy je trochę usystematyzować. Chociaż to nie jest łatwe zadanie, bo jest wiele sprzecznych informacji w przestrzeni publicznej. O niezrozumieniu tematów przez samych rolników pisaliśmy na farmer.pl, teraz próbujemy go zgłębić z innej strony.

Dopłaty do zbóż

W kwietniu rząd ogłosił wprowadzenie tzw. dopłat do surowców rolnych, które miałyby rozładować magazyny przed żniwami. Przez długi czas nie było podaży, ale rzeczywiście zapowiedź dopłat zachęciła rolników, którzy mimo wątpliwości, zaczęli te magazyny opróżniać. O ile oczywiście był popyt na te zboża, bo firmy skupowe często były też już zapełnione i nie miały możliwości sprzedać tego ziarna dalej. Ceny na rynku spadają i to nie tylko w skupach, ale również na giełdach towarowych.

Jeśli zaś chodzi o tegoroczne dopłaty do nawozów, które zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi, realizacja wsparcia jest w wielu punktach uzależniona od zgody Komisji Europejskiej.

Przypominamy, że w ubiegły piątek gruchnęła informacja, że wstrzymano decyzję w sprawie rekompensat dla rolników, w wysokości 100 milionów euro za straty w związku importem z Ukrainy, w tym dla Polski 40 mln. Oficjalnym powodem był fakt, że Słowacja i Węgry podtrzymują jednostronne zakazy importu z Ukrainy. Sprawę skomentował szybko Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa UE, który podał, że uruchomienie rezerwy kryzysowej to raczej kwestia dni niż tygodni, a on sam zrobi wszystko, by decyzja KE o uruchomieniu środków nie spotkała się ze sprzeciwem państw członkowskich.

Z kolei 15 maja Wojciechowski poinformował, że KE zatwierdziła program Polski o wartości około 122,6 mln euro (561,6 mln zł) mający na celu wsparcie sektora podstawowej produkcji rolnej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. O które dopłaty chodzi? Tym razem jest to dopłata 2 zł do akcyzy zawartej w oleju napędowym w paliwie rolniczym.

Wszystko podsumował dla farmer.pl Karol Olszanowski, prawnik i ekonomista związany z branżą rolną. Jak podkreśla, ważna jest w tej kwestii sprawna komunikacja, której niestety brakuje. Przypomina on, że pomocy nawozowej na razie brak, bo póki co nie ma na to zgody Komisji Europejskiej.

- Proszę pamiętać, że dopłata 2 zł będzie jednorazowa w sierpniu 2023 r. W następnych latach planowane jest 1,46 zł/l – dodał też odnośnie dopłat do paliw Olszanowski na Twitterze.

Dopłat do zbóż w wysokości 2200 zł do ha do pszenicy też brak, bo również nie ma tutaj zgody KE. Podobnie jak dopłat do eksportu. Zauważył też jeszcze inną ważną kwestię.

Nawet jak będzie zgoda KE, to od naboru do wypłaty pieniędzy minie kilka miesięcy, czyli realnie będzie to jesień lub zima – podkreśla w rozmowie z nami Olszanowski.

Problemem jest dystrybucja pomocy.

Kto i kiedy dostanie dopłaty?

- Środki są przeznaczone dla rolników, co jest ważnym krokiem mającym dokapitalizować gospodarstwa i w części pokryć straty. Równie ważnym jest, aby pomoc trafiła do skupujących. W chwili obecnej skupujący nie dostają wsparcia, mają pełne magazyny zatem nie mają zatem dużej motywacji, aby masowo skupować ziarno. Oczywistym jest jak pojawi się duża podaż i mały popyt to ceny jeszcze mogą spadać. Tu moją sugestią dla rządzących jest wprowadzenie zachęt do rozłożenia w czasie sprzedaży ziaren tj. im dłużej przetrzymasz tym proporcjonalnie większe dostaniesz wsparcie. Tak żeby rolnicy mogli partiami sprzedawać ziarno, nie w krótkim okresie czasu – wyjaśnia Karol Olszanowski.

A co jest? Dopłaty do sprzedaży pszenicy i kukurydzy. Te informacje podała nam też Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa m.in. nabór wniosków o pomoc z budżetu krajowego dla rolników uprawiających pszenicę lub kukurydzę, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej – podał rzecznik ARiMR.

Wnioski te należy składać do 31 maja, a termin sprzedaży trwał od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. Jak podano, dotychczas rolnicy złożyli nieco ponad 21 tys. wniosków, najwięcej w województwie lubelskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim.

- Natomiast od 1 czerwca o wsparcie współfinansowane ze środków unijnych, również w ARiMR, będą się mogli ubiegać poszkodowani w wyniku wojny producenci kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku. Przepisy są na etapie procedowania. Gdy tylko zostaną ustanowione, poinformujemy o tym na stronie Agencji, do której śledzenia zachęcamy – podał nam rzecznik ARiMR.

Ale trzeba zauważyć w tym miejscu, że na razie nie ma na to zgody Komisji Europejskiej.

Czyli oferta ta skierowana jest do rolników prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni nie większej niż 300 ha, którzy udokumentują sprzedaż kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku. Transakcja taka musi nastąpić między 15 kwietnia a 15 czerwca 2023 r., a kupującym powinien być podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Istotne jest, by uprawy wymienionych roślin, były uwzględnione we wniosku o przyznania płatności bezpośrednich w 2022 roku.

Co z pomocą nawozową? Tutaj dwa tygodnie czekaliśmy na odpowiedź Agencji. Najpierw uzyskaliśmy informacje 12 maja, że „w związku z trwającymi pracami nad zmianą przepisów dotyczących wsparcia, o które Pani pyta, uprzejmie informujemy o konieczności przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na zapytanie prasowe do 19 maja br.”. Później 15 maja podano, iż „jeśli zaś chodzi o tegoroczne dopłaty do nawozów, które zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi, realizacja wsparcia jest uzależniona od zgody Komisji Europejskiej”.

Nie wszystkie kraje odczuwają kryzys zbożowy

Zdaniem Olszanowskiego, co też komunikuje strona rządowa, nie wszystkie kraje UE, odczuły skutki napływu zboża z Ukrainy. – Dwanaście państw, w tym Francja i Niemcy są sceptyczne wobec wsparcia finansowego krajów poszkodowanych przez nadmierny import – podaje Karol Olszanowski. I przypomina, że Francja od kwietnia 2022 r. do kwietnia 2023 r. zaimportowała z Ukrainy tylko 1700 t pszenicy. A w sumie wyeksportowała ponad 8,8 mln t. Z kolei Hiszpania była owszem jednym z głównych importerów ziarna ukraińskiego, ale korzystała z czarnomorskich transferów. Stąd polscy pośrednicy nie mogli zarobić na pośrednictwie w handlu. Dlaczego nie tych przejeżdżających transportem kołowym również przez Polskę? To dobre pytanie. Chyba nawet nie było rozmów na ten temat.

Co zostało obiecane, a co zrealizowane?

- Na razie uruchomiony jest jeden program dla osób, które sprzedały swoje ziarno między 1 grudnia 2022 r., a 14 kwietnia 2023 r. Na to jest zgoda KE. Na to mamy 2 mld zł i na to jest nabór Agencji – przypomina specjalista. Ale w przestrzeni publicznej są też te dopłaty, które rząd obiecał, a na które nie ma rozporządzeń.

Takim przykładem jest sprzedaż ziarna hodowcom drobiu. Minister rolnictwa komunikuje w mediach społecznościowych, że rolnik, który sprzedał tam ziarno otrzyma dopłatę, a w rozporządzeniu nie ma takich informacji – dodaje Olszanowski.

Co jeszcze obiecano?

- Mamy obiecaną pomoc nawozową ok. 4 mld zł na wzór pomocy, która była w tamtym roku. I mamy obiecane dopłaty do hektara ok. 2200 zł w przypadku pszenicy, która ma być subwencją dla producentów. Na to nie ma zgody. Ministerstwo na razie obiecuje. Nawet ministerstwo posunęło się do tego, że powiedziano, iż zaczną nabór 1 czerwca. Ja rozmawiałem z Departamentem ARiMR, który jest za to odpowiedzialny i jasno powiedzieli mi, że ten nabór może być przesunięty. Czekają na zgodę Komisji – mówi Karol Olszanowski. To opisaliśmy wyżej.

Zauważa, że wiele mówi się o transferach pieniężnych, a nie ma rozwiązań systemowych.

- 9 maja strona ukraińska poinformowała, że Rosja zawiesiła chwilowo handel czarnomorski. Nie badają statków. Jest wysoce prawdopodobne, że Rosja znowu będzie grała porozumieniem. Wrócimy do punktu wyjścia. Ukraina ponownie może nie mieć możliwości sprzedaży ziarna przez porty na Morzu Czarnym, wówczas presja na nas będzie większa. Przypominam, że Ukraina w 2021 r. sprzedała towary o wartości 65 mld dolarów, z czego 1/3 to zboża. Ich gospodarka oparta jest na surowcach rolnych i stali, i tego nie zmienimy. Ukraina nadal będzie produkować żywność - dodaje.

Ma kilka propozycji, z których jedna została już niedawno zrealizowana. To krajowy system monitorowania stanów magazynowych. O czym pisaliśmy w artykule poniżej.

- Skoro UE sugerowała relokację uchodźców do wszystkich krajów UE w 2015 r. dlaczego nie podejmiemy debaty nad skoordynowanym systemem eksportu i magazynowania ukraińskiego ziarna przez wszystkie kraje UE – pyta. Bo jak zauważa ekspert, UE często wykorzystuje argumentację dotycząca solidarności. Dlaczego nie wprowadzić jej w tym wypadku?

Inne jego propozycje, przekazał też na Twitterze.

- Sądzę, że w lipcu nastąpi kulminacja problemów dla producentów zbóż, a Rosja zablokuje porozumienie zbożowe. Już dziś musimy przygotować się na to. Musimy podjąć debatę na forum UE o solidarności w pomocy tranzytu. Czemu np. porty niemieckie nie mogą włączyć się w pomoc? Musimy przygotować logistycznie i prawnie dokładniejsze badania na granicy - unikniemy złej jakości ziarna, plus zmniejszy masowość przywozu. Powinniśmy ustalić ze stroną ukraińską, żeby ich towar wjeżdżał w równych odstępach czasu. Powołać zespół roboczy, który będzie to monitorować i będzie to robić skuteczniej niż ostatni zespół, który był fikcją – podaje Karol Olszanowski.

Warto dodać, że problem importu zbóż już zaczął dzielić politycznie Ukrainę i Polskę.

- Widać to w zachowaniu Wołodymyra Zełenskiego, który najpierw wyraził oburzenie sytuacją. Wcześniej prezydent Ukrainy chętnie odwiedzał Warszawę, snuł plany odbudowy i długofalowej współpracy, w chwili obecnej widać mniejsze zaangażowanie. Ta kwestia powinna zostać załatwiona w sposób kompromisowy, z uwzględnieniem działań całej UE, nie impulsywnie jak to miało miejsce 15 kwietnia 2023 r., bo to nie promuje długoletniej współpracy a na tą musimy być przygotowani – podkreśla Karol Olszanowski.

Jego zdaniem, najważniejszą lekcją jaką powinniśmy odrobić z tego kryzysu, jest fakt, aby nie chować głowy w piasek, nie udawać, że problemu nie ma, słuchać głosu producentów nie lobby importowego.

Czy Wy orientujecie się w kwestii dopłat?