30 listopada 2022 r. zostanie ogłoszony plan Komisji Europejskiej, która w szczegółach ma przedstawić, jak będzie działał handel emisjami z gospodarstw rolnych. Polska nie ma scenariuszy wstępnych, dopóki nie pozna projektu. Czy to dobra informacja dla rolników?

Rolnictwo węglowe od kilku miesięcy zyskuje na znaczeniu. Zrobiło się o nim głośno w naszym kraju, kiedy Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej, zaczął też mówić o nim w mediach. Teraz jak grzyby po deszczu wyrastają firmy, które chcą zbić marketingowy kapitał na haśle rolnictwo węglowe. Ale co tak naprawdę ono oznacza i jak rolnik ma na nim zarobić? To śmiem twierdzić, wiedzą nieliczni.

Rolnictwo węglowe to jest plan płacenia rolnikom za to, co teraz robią za darmo

Tak podkreślał komisarz jeszcze pod koniec ubiegłego roku. – Koncepcja rolnictwa węglowego przedstawiona przez Komisję Europejską oraz zainicjowane przez nią działania, które niedługo zostaną przekształcone w konkretne projekty legislacyjne, są jednoznacznie korzystne dla rolnictwa. Właściwie jest to plan płacenia rolnikom za to, co do tej pory robili za darmo, a mianowicie za dobre praktyki rolnicze, które powodują pochłanianie i przechowywanie węgla w glebie, redukując w ten sposób jego emisję – wyjaśniał w grudniu 2021 r. Wojciechowski, w rozmowie z Iwoną Dybą, redaktor naczelną farmer.pl. Jak zaznaczał wówczas w rozmowie, „te elementy zostały już włączone do Wspólnej Polityki Rolnej i rolnictwo węglowe jest jednym z możliwych ekoschematów. Państwa członkowskie, które zdecydują się na ten kierunek – a chciałbym, aby wszystkie go obrały i dostosowały do swoich planów strategicznych – będą mogły płacić rolnikom za te dobre praktyki, jako część płatności bezpośrednich. Jest to jedna z dróg do pozyskania środków”.

I owszem, po długich bojach powstał w naszym Krajowym Planie Strategicznym ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, w którym opisanych jest osiem praktyk. Ale okazuje się, że należy go rozpatrywać inaczej niż te zagadnienia, które zostaną opublikowane pod koniec listopada, w więc te dotyczące tzw. kredytów węglowych.

Przyznała to wprost, podczas VII Forum Wiedzy i Innowacyjności w Rolnictwie organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego 24-25 listopada, Joanna Czapla dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w resorcie rolnictwa. Zapytano ją, jaki związek ma kwota 22,7 euro odpowiadające 1 punktowi w ekoschemacie rolnictwo węglowe z wyceną jednej tony ekwiwalentu dwutlenku węgla?

– Nie ma związku z wyceną ekwiwalentu węgla. Może to jest trochę mylące, dlatego że nazywamy ekoschemat rolnictwo węglowe, ale generalnie ten ekoschemat służy zwiększaniu magazynowania węgla w glebie poprzez stosowanie odpowiednich praktyk. A stawki zostały liczone w oparciu o utracone przychody i dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem danej praktyki agrotechnicznej przez rolnika, a nie ile ton węgla się magazynuje w glebie – odpowiedziała Czapla.

Dlatego już na wstępie podkreślamy, że rolnictwo węglowe w rozumieniu ekoschematu to jedno, a w rozumieniu sekwestracji węgla czyli tzw. kredytów węglowych, za które pieniądze mają otrzymywać rolnicy - to drugie. Pytanie czy ta droga będzie taka łatwa i przyjemna?

Kredyty węglowe

Na ten temat dyskutowano podczas wspomnianego wyżej Forum i informacje te pozwalają nam usystematyzować naszą wiedzę, a może bardziej „niewiedzę”, na pewno nie jest to łatwe i przejrzyste działanie dla rolników. Wcześniej podczas Forum dr hab. Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, który brał też udział w dyskusji, przedstawił co tak naprawdę kryje się pod pojęciem rolnictwo węglowe. W dużym skrócie polega ono na przechwytywaniu i magazynowaniu węgla w biomasie nadziemnej i podziemnej roślin w glebach rolnych oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, meta i podtlenek azotu) do atmosfery w wyniku uprawy i stosowania środków produkcji. I działa w pięciu obszarach: gospodarowanie glebami pochodzenia organicznego, agroleśnictwo, utrzymanie i wzbogacenie gleb w węgiel organiczny, produkcja zwierzęca i gospodarowanie nawozami organicznymi, gospodarowanie składnikami odżywczymi na gruntach ornych i użytkach zielonych.

Podczas panelu dyskusyjnego najpierw rozmowa „poszła” w kierunku kim jest rolnik węglowy. Zdaniem jednego z dyskutantów, Mateusza Ciasnochy – rolnika i prezesa European Carbon Farmers, każdy rolnik świata jest rolnikiem węglowym. Z tym stwierdzeniem nie zgodziła się do końca Magdalena Nowicka, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w ministerstwie rolnictwa, która powiedziała, że oczywiście każde gospodarstwo w rozumieniu uczestniczenia w cyklu węglowym jest węglowe. Natomiast nie każde, bilansowo idzie w kierunku zmniejszania emisyjności a nie jej pogłębiania.

Panel dyskusyjny

Następnie temat panelu skoncentrował się na zapowiadanej legislacji. Co to znaczy zarabiać na magazynowaniu węgla?

- Ta nowa koncepcja, która się w tej chwili pojawia i zobaczymy, jak ona się dalej rozwinie, to jest propozycja, żeby sekwestrowanie węgla, jako usługa publiczna, było certyfikowane. Było towarem rynkowym. Koncepcja, że rolnik z jednej strony pracuje na rzecz wytworzenia płodów rolnych i czerpie dochody z tego co wyprodukuje, ale przy okazji z drugiej strony produkuje pewne dobra publiczne, w tym momencie sekwestrację. Propozycja jest taka, żeby był to drugi wytwór gospodarstwa rolnego, który może zaoferować tym sektorom, które są zobowiązanie do redukcji emisji. My nie znamy w tej chwili szczegółów propozycji unijnych, ale to jest idea na to w jaki sposób rolnika bardziej zaangażować w kwestie ochrony środowiska – wyjaśniała Nowicka.

Chwilę wcześniej dr hab. Jerzy Kozyra przedstawił możliwe modele certyfikacji.

Rolnictwo węglowe oparte na działaniach: program, w ramach którego rolnik lub właściciel gruntów otrzymuje płatności za wdrożenie określonych działań uprawowych niezależnie od wynikającego z nich wpływu.

Rolnictwo węglowe oparte na rezultatach: program, w ramach, którego rolnik lub właściciel gruntu otrzymuje płatności za ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto z gruntów, bądź poprzez bezpośrednie zmniejszenie ich emisji, bądź wychwytywanie i akumulację dwutlenku węgla w glebie. Wysokość płatności zależy od osiąganych wyników redukcyjnych.

Model hybrydowy rolnictwa węglowego: program, łączący wparcie za wykonane działania uprawowe oraz wsparcie za bezpośrednią redukcje gazów cieplarnianych na tej samej powierzchnie gruntu rolnego.

Który będzie u nas obowiązywał? Nie wiadomo, ale Nowicka podczas dyskusji zdradziła, że są takie kraje unijne, które idą w kierunku systemu wykorzystywanego w Stanach Zjednoczonych. - Trzeba stworzyć narzędzia do skutecznej wyceny pewnych praktyk, system kontroli tych praktyk i system, który ustali gospodarstwa w kierunku dwukierunkowości. A co będzie i kiedy będzie, to ja nie wiem – mówiła.

Zdziwiony tym faktem był Ciasnocha, który podkreślał, że owszem nie są znane szczegóły proponowanych przez KE rozwiązań, ale nasze ministerstwo, powinno być gotowe na każdą ewentualność i mieć przygotowany tzw. plan B. Czy ma?

- Nie mamy takich scenariuszy (…) powiedzieć jak będzie wyglądała konstrukcja co do projektu, którego nie widzieliśmy, ja się nie podejmuję – wyjaśniała Magdalena Nowicka.

Ciasnocha nie krył zdziwienia odnośnie takiego obrotu sprawy i stwierdził, że jest to pokłosie rzeczywistości w której jesteśmy. Osoby odpowiedzialne za rolnictwo zajmują się jednym, a za środowisko - innym sektorem. Co w sytuacji, kiedy one się łączą?

- Rozmawiają wtedy, kiedy pojawi się regulacja do której trzeba się w sposób nagły dostosować. Nie wiemy co nadchodzi, ale możemy nakreślić scenariusze – podkreślał Mateusz Ciasnocha.

Przedstawił główne działania, które w jego opinii powinny się zadziać, aby sekwestracja węgla miała dla rolników sens. Jako pierwsze wymienił fakt, aby każde gospodarstwo w Polsce poznało swój poziom emisyjności i poziom zbiorników węgla, które ma. Po drugie te założenia to są procesy, w które jako członek UE możemy się zaangażować.

- Mówiąc o zagrożeniach i radykalnej rzeczywistości, która nas czeka to bardzo realnym jest scenariusz w którym kiedyś minister klimatu i środowiska powie: drodzy rolnicy mamy te zobowiązania metanowe z Glasgow (redakcja: COP26 zobowiązania do redukcji emisji metanu) i musicie „ściąć” metan o 80 proc. I bardzo prawdopodobny jest scenariusz, że minister rolnictwa, jak będzie w takiej sytuacji, dowie się od dziennikarza, który zada mu pytanie, czemu kolega/koleżanka ogłosili taki cel za dwa lata. Później będą takie protesty rolników, jak mieliśmy w Holandii i Niemczech w tym roku. To nie jest tak, że wszystko jest jasne i wszystko wiemy i nie możemy w związku z tym tworzyć scenariuszy. To jest moim bólem, że czekamy na to co powie KE, bo jak powie, to będzie na to za późno. Są procesy konsultacyjne w Unii Europejskiej i inne, które państwa członkowskie mają, żeby współtworzyć politykę swojej Unii Europejskiej. To jest nasza wspólna polityka rolna – odpowiadał obrazowo podczas dyskusji Mateusz Ciasnocha.

Emitenci chcą płacić rolnikom aby przechwytywali dwutlenek węgla

W dyskusji brał też udział Paweł Bathelt z eAgronom, firmy która już działa na dobrowolnym rynku kredytów węglowych. Wyjaśnił skąd na chwilę obecną, jeszcze bez regulacji Unii, biorą się fundusze z programów węglowych?

– Najprościej mówiąc od firm, które emitują zbyt dużo dwutlenku węgla i które dążą do równoważenia swojej emisji lub darzą do zero emisyjności. Jest to sektor prywatny. (..)Ograniczeniem jest póki co ta dodatkowość, czyli praktyki jakie mogą być premiowane. (..) Miejmy nadzieję, że UE pójdzie na rękę jeżeli chodzi o generowanie kredytów węglowych, ponieważ cele jakie wyznaczyła odnośnie redukcji emisji są wysokie i samymi ekoschematami trudno je zmniejszyć – mówił Bathelt.

Jakie będą te modele? Czas pokaże, ale śmiem twierdzić, że pogubić się w zagadnieniach związanych z rolnictwem węglowym nie jest trudno. Oby wytyczne przedstawione na koniec listopada to ułatwiły, ale chyba sama w to nie wierzę. Nieoficjalnie mówi się, że propozycje podobnie jak w wypadku komunikatu nawozowego, będą cedować odpowiedzialność na kraje członkowskie. Czy tak będzie? Wkrótce się przekonamy.

Piszcie w komentarzach, czy Wy myślicie o wykorzystywaniu kredytów węglowych w swoich gospodarstwach i czy nie pogubiliście się w tej podawanej retoryce?