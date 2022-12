To najważniejsze problemy z jakimi muszą się obecnie zmierzać producenci kukurydzy.

Poważny problem dotyczy zbytu ziarna oraz spadku cen szczególnie we wschodnich rejonach przygranicznych. Zdaniem wielu rolników spowodowane jest to nadmiernym i niekontrolowanym importem kukurydzy z Ukrainy.

- Sytuacja związana ze zbiorem kukurydzy w niektórych regionach kraju (głównie na wschodzie) jest wysoce niepokojąca. Część upraw zostaje jeszcze na polach, bo skupy nie przyjmują ziarna bo są nim wypełnione. Do tego dochodzi problem spadku cen. Kukurydza stojąca na polu i oczekująca na kombajn cały czas jest narażona na straty. Śnieg i mróz jej nie dosuszą, a raczej spadnie jakość ziarna na skutek uszkodzeń mrozowych ziarniaków, ale uwalniania mykotoksyn fuzaryjnych. To już się dzieje i już są zgłoszenia o niemożności sprzedaży ziarna z powodu przekroczonych norm zawartości tych substancji. Sytuacja jest patowa, bo jak zebrać ziarno, gdy nie ma go kto przyjąć, a nie każde gospodarstwo ma warunki magazynowania? - pyta prof. Paweł Bereś z TSD Rzeszów z IOR-PIB w Poznaniu i jednocześnie członek Rady PZPK.