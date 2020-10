Zbiory kukurydzy opóźnione, brakuje nasion - cena rośnie

W tym sezonie notowane są duże opóźnienia zbiorów kukurydzy. Jest mokro. Tylko pojedyncze plantacje są zebrane, a plony średnie.

Dlatego na rynku jest duża potrzeba zakupu nasion. Ziarna brakuje. Firmy praktycznie nie skupiły surowca. Jak informowała nas wczoraj Izba Zbożowo-Paszowa, za szybkie dostawy kukurydzy suchej firmy paszowe są w stanie zapłacić 800-820 zł/t.

W badanych przez nas skupach ceny są niższe. Ziarno suche wyceniane jest na 640-700 zł/t netto, ale takowego, jak się dowiadujemy, praktycznie nie ma.

Sporadycznie też trafiają się dostawy kukurydzy mokrej, której cena przy wilgotności 30 proc. waha się od 420 do 450 zł/t netto. Tego surowca również jest bardzo mało, a jak już to wilgotność kształtuje się na poziomie ok. 38 proc.

Żniwa kukurydziane utrudnia pogoda, opady deszczu.

Czekając na zbiory kukurydzy nadal wzrasta, ale wolno, cena innych gatunków zbóż, zwłaszcza pszenicy, która podrożała w ciągu ostatniego tygodnia o 10 zł na tonie.

Czy Wy już „skosiliście” kukurydzę, jakie plony i jaka wilgotność?



Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 14 października 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie:

- pszenica konsumpcyjna – 693,

- żyto konsumpcyjne – 396,

- kukurydza mokra – 425.

Lubella S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 700.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- żyto - 580.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 730,

- pszenica paszowa – 700,

- pszenżyto – 560,

- żyto – 480,

- kukurydza mokra – 420,

- jęczmień konsumpcyjny – 540,

- rzepak – 1640,

- soja – 1350.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 750,

- pszenżyto – 640,

- jęczmień paszowy – 620.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – skup wstrzymany,

- jęczmień konsumpcja – 570.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 680,

- pszenica paszowa – 650.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 760-780,

- pszenica paszowa – 720,

- pszenżyto – 630,

- żyto paszowe – 510,

- żyto konsumpcyjne – 520-530,

- jęczmień konsumpcyjny – 600,

- rzepak – 1660,

- kukurydza mokra – 450,

- kukurydza sucha – 700,

- owies – 500,

- groch – 850,

- bobik – 900,

- łubin – 900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 770,

- żyto konsumpcyjne – 550.

Gołańcz Piast

- pszenica - 730-740,

- pszenżyto - 620-630,

- rzepak - 1640-1650,

- kukurydza sucha – 675.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 720-740,

- pszenica paszowa – 690,

- pszenżyto – 580,

- żyto paszowe – 460,

- żyto konsumpcyjne – 580,

- jęczmień konsumpcyjny – 580,

- jęczmień paszowy – 560,

- kukurydza mokra – 440.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 730,

- pszenica paszowa – 700,

- jęczmień konsumpcja – 570.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 780,00,

- pszenica paszowa - 650,

- pszenżyto – 600,

- żyto – 500,

- jęczmień konsumpcja – 620,

- rzepak – 1650-1660,

- kukurydza mokra – 430.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 730,

- pszenica paszowa – 700,

- pszenżyto – 570,

- żyto paszowe – 480,

- jęczmień paszowy – 570,

- kukurydza mokra – 420,

- kukurydza sucha – 650.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 730,

- pszenica paszowa – 700,

- pszenżyto – 590,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- jęczmień konsumpcyjny – 580,

- rzepak – 1680,

- kukurydza mokra – 450 do 16.10. później 425,

- kukurydza sucha – 630,

- owies - 490.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 690,

- pszenżyto – 570,

- jęczmień paszowy – 580.

Street retail

- rzepak – 1660.

Boferm Górki

- pszenica konsumpcyjna/paszowa – 740,

- pszenżyto – 580,

- żyto konsumpcyjne/paszowe – 470,

- jęczmień konsumpcyjny – 630,

- rzepak – 1647.

P.H.U. Lech Świebodzin

- pszenica konsumpcyjna - 770-780,

- pszenica paszowa – 750,

- pszenżyto – 630,

- żyto konsumpcyjne – 540,

- kukurydza mokra - 420-430,

- kukurydza sucha – 640,

- owies – 530.

Agrochem Puławy

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenica paszowa – 750,

- pszenżyto – 660,

- żyto – 550,

- rzepak – 1700,

- kukurydza sucha – 690.

WIPASZ S.A.

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 650,

- jęczmień paszowy – 650.

Firma Szmidt

- kukurydza mokra - 450,

- kukurydza sucha - 690.