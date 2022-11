Żniwa kukurydziane jeszcze trwają, ale z dnia na dzień plantacji, która jeszcze nie poszła pod kosę jest coraz mniej. Ceny ziarna trochę obniżyły się, ale rolnicy podkreślają, że i tak lepiej w tym roku „wyszli” na kukurydzy, niż na słoneczniku w którym pokładali duże nadzieję na zysk. Co Wy o tym myślicie?





Z tego artykułu dowiesz się jakie są aktualne ceny kukurydzy, pszenicy, rzepaku i innych płodów rolnych.

Zbiory kukurydzy dobiegają do końca.

ONZ i Rosja mają porozmawiać w piątek o umowie zbożowej z Ukrainą.

Wartość kukurydzy delikatnie spadła. Obecnie tona ziarna tzw. mokrego o wilgotności 30 proc. kształtuje się na poziomie ok. 920 zł za tonę. Kukurydza sucha kosztuje ok. 1400 zł/t. Pszenica wyceniana jest na ok. 1480 zł/t. I co ciekawe da się zauważyć, że zwiększyła się też jej podaż. Rolnicy coraz częściej decydują się na część spieniężenia płodów rolnych, ponieważ muszą pokryć zobowiązania finansowe. Ale cena nie jest zbyt wysoka, podobnie tak jak na giełdach towarowych. W skupach widać delikatne spadki cenowe. Jedynie rzepak delikatnie zyskał. Ale za to mamy informacje, że Polska jest największym importerem rzepaku w Unii Europejskiej. Zgadnijcie skąd jest go najwięcej?