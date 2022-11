W tym roku mszyce bardzo licznie odwiedzają oziminy, stwarzając duże ryzyko zawirusowania roślin. Największy problem polega jednak na tym, że jęczmień ozimy w tym roku nie mógł być ochroniony przed tą groźną chorobą.

Od kilku lat wzrasta w problem mszyc a wraz z nimi także chorób wirusowych, które jesienią porażają zasiewy jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej.

W przypadku jęczmienia ozimego wygasły wszystkie dozwolone do stosowania jesiennego rejestracje insektycydów. Zabrakło także czasowego zezwolenia.

Oznacza to, że tym roku rolnicy pozostali bez możliwości jesiennej ochrony jęczmienia ozimego przed mszycami, które przenoszą wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (Barley yellow dwarf virus, BYDV).

Mszyce licznie występują także na plantacjach pszenicy ozimej.

W warunkach agroklimatycznych Polski największe zagrożenie wirusami dotyczy głównie jęczmienia ozimego, ale także i pszenicy ozimej. Problem nie tylko dotyczy Polski, ale występuje w całej UE.

Sygnalizowaliśmy na portalu kilkukrotnie problem masowych pojawów mszyc. Niestety sytuacja w obliczu ciepłego października, a także początku listopada przeciąga się już o kolejne tygodnie. Mszyc na polach nadal jest bardzo dużo. Migrują na duże odległości, dzięki wysokim temperaturom są także bardzo aktywne. To oznacza, że może dojść do znaczącego zawirusowania roślin zbożowych co będzie widoczne wyraźnie dopiero na wiosnę.

Przyczyny masowego występowania mszyc w roku 2022r.

Można ich wskazać kilka. Jedna z nich była już wymieniona wyżej – czyli wysokie temperatury, które sprzyjały aktywności mszyc. Ciepły sierpień zainicjował także zmianę w zachowaniu dwudomnej mszycy czeremchowo zbożowej. Mszyca zamiast na czeremchę powróciła na zboża lub wtedy jeszcze wegetującą kukurydzę.

- W 2022 r. uprawy kukurydzy ucierpiały z powodu dużych braków opadów deszczu, co spowodowało zasychanie całych plantacji. Mszyce w tym roku wcześniej opuściły zasychające rośliny kukurydzy, co wpłynęło na wzrost zagrożeń dla nowych zasiewów zbóż. W zachodnich rejonach uprawy jęczmienia ozimego obserwowano najwięcej mszyc tam, gdzie wysiewano ziarno siewne już na początku września. Najmniejszą populację mszyc obserwowano na plantacjach, które zostały obsiane na początku października i dotyczy to odmian głównie mieszańcowych – dzieli się z farmer.pl swoimi spostrzeżeniami prof. Marek Mrówczyński z IOR-PIB w Poznaniu.

Jęczmień ozimy pozbawiony ochrony przed mszycami

- W 2022 r. do zwalczania mszyc - wektorów chorób wirusowych, które występują na plantacjach jęczmienia ozimego, niestety nie ma oficjalnie zarejestrowanych insektycydów nalistnych, co uniemożliwia prawidłową ochronę – zaznacza prof. Mrówczyński.

Problem jest znaczący, gdyż zawężenia etykietowe insektycydów dopuszczonych do zwalczania mszyc w jęczmieniu ozimym mówią tylko o możliwości zwalczania tych szkodników podczas wegetacji wiosennej. Oznacza to, że wg etykiety-instrukcji stosowania nie można ich aplikować podczas jesieni.

W 2021 r. na wniosek Polskiego Zrzeszenia Producentów Roślin Zbożowych, został zarejestrowany insektycyd nalistny, który zawierał substancję czynną- lambda- cyhalotryna. W tym roku takiego zezwolenia zabrakło.

Oznacza to, że w chwili obecnej rolnicy pozostali bez możliwości jesiennej ochrony jęczmienia ozimego przed mszycami, które przenoszą wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (Barley yellow dwarf virus, BYDV). Objawy tej choroby będą widoczne wiosną. Rośliny zawirusowane są przebarwione na żółto, ich liście się zwijają, dochodzi do zahamowania rozwoju roślin, a nawet w skrajnych przypadkach dochodzi do zamierania roślin.

Liczne mszyce także w pszenicy

Jak donoszą nam producenci rolni mszyce bardzo licznie odwiedzają także plantacje pszenicy ozimej. Zdarza się, że na jednej roślinie jest kilka osobników. Mszyca pozakładała także już pierwsze kolonie. Żerowanie tych szkodników trwać może bardzo długo. Udowodniono, że mogą one żerować nawet pod niewielką warstwą śniegu i przy spadkach temperatur dochodzących do -3 st. C.

- Aktualnie do zwalczania mszyc - wektorów chorób wirusowych, które występują jesienią na plantacjach pszenicy ozimej zarejestrowanych jest 8 insektycydów nalistnych, które zawierają substancję czynną - lambda – cyhalotrynę. Dlatego na przyszłość ochrona w okresie jesiennym jęczmienia powinna być podobnie zabezpieczona jak zasiewy pszenicy ozimej, co ułatwi plantatorowi realizację integrowanej ochrony roślin – zauważa prof. Mrówczyński

Jak zaznacza ekspert w badaniach COBORU już istnieją odmiany jęczmienia ozimego, które posiadają gen odporności na wirusy, co pozwala na prowadzenie uprawy bez potrzeby zwalczania mszyc. Podobna sytuacja występuje już w rzepaku ozimy, gdzie ponad 1/3 wszystkich odmian posiada gen odporności. Geny odporności na agrofagi najłatwiej i najszybciej mogą hodowcy nowych odmian wprowadzić do kreacji mieszańcowych. Przyszłością uprawy jęczmienia ozimego są odmiany mieszańcowe z genami odporności na wirusy i inne patogeny.