Niskie rośliny, kłos ledwie wykształcony - to powszechny widok jaki obserwujemy w zbożach jarych. Niestety susza w tych uprawach dotyka większość kraju.

Zboża jare są w fatalnej kondycji. W większości kraju odnotowana została znaczna susza w tych uprawach

Plony będą niskie lub bardzo niskie - również w regionach, gdzie susza nie jest dotąd "oficjalnie" notowana

Kłos niewielki lub nie ma go wcale

Jak już informowaliśmy susza rolnicza w zbożach jarych dotyczy niemal 60% gmin w Polsce (w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca). To już kolejny sezon, kiedy formy jare mają tragiczne warunki dla rozwoju. Jeśli zwrócimy uwagę na przebieg warunków pogodowych w poprzednich latach to okazuje się, że w zasadzie w każdym sezonie zboża jare w części kraju cierpiały wskutek niedoborów wody.

Plony zbóż jarych w regionach dotkniętych suszą będą mniejsze i to znacznie. W miejscach gdzie w maju nie przechodziły żadne opady deszczu plon będzie zredukowany o kilkadziesiąt procent, a w skrajnych przypadkach potencjalne zbiory mogą być zredukowane nawet o ponad połowę. Nie brakuje miejsc gdzie w istocie trzeba się zastanawiać czy warto wjeżdżać kombajnem - kłos jest bardzo drobny (a czasem rośliny nie mają nawet warunków, by go wytworzyć), a same rośliny osiągają tak niską wysokość, że ewentualny zbiór musi być dokonywany przy samej ziemi. Sytuacja w zbożach jarych jest więc bardzo zła. Ale nie tylko tam, gdzie zgodnie z danymi uznawana jest susza w uprawach jarych.

Późne siewy i susza zredukowały plon

Na słabszych stanowiskach plon jest oczywiście zredukowany w najbardziej znaczący sposób, a deszcze, które mogą pojawić się jeszcze czerwcu niewiele już pomogą. Zwróćmy uwagę, że zboża jare w większości kraju były w tym sezonie wysiewane stosunkowo późno, co już w znacznej mierze miało negatywny wpływ na potencjalne wyniki plonowania. W pierwszej części wiosny mieliśmy sytuację odwrotną do tej obecnej i w pola często nie dało się wjechać. O ile więc, pomimo opóźnionych siewów, warunki wilgotnościowe dla form jarych były względnie dobre, to zapas wody nie był na tyle wysoki, by zboża mogły z niego korzystać w dłuższym fragmencie czasu. Dodajmy jeszcze, że pomimo pewnego buforu wody na początku sezonu zboża jare borykały się z problemem chłodów w początkowych okresach rozwojowych, co ograniczało szybkość wschodów i wzrostu.

Wody dla zbóż jarych zabrakło dość szybko. W niektórych regionach zapasy skończyły się już w momencie, kiedy te były na etapie krzewienia. Natomiast w fazie liścia flagowego i początku kłoszenia dostęp do niej ograniczony był już w większości kraju.

Straty na każdym etapie

Przyjmuje się, że w przypadku pszenicy jarej stały niedobór wody przez cały okres wegetacji skutkuje obniżką plonowania o 40 - 50%, a na najsłabszych stanowiskach te straty mogą być jeszcze wyższe. Jeśli niedobory wody wystąpią w okresie późniejszym, np dopiero na etapie kłoszenia, straty w plonowaniu mogą sięgać zazwyczaj kilkunastu procent (chyba że oprócz niedoborów wody wystąpią także upały - wówczas trzeba liczyć się ze spadkiem plonowania na poziomie nawet 20-30%).

Niestety, ale zboża jare w tym roku nie będą "sypać". Mamy wyjątkowy splot niekorzystnych wydarzeń - późne siewy, chłodny początek wiosny i susza, która już teraz dotyka 60% kraju. Za chwilę sytuacja może być jeszcze gorsza, bo znaczne niedobory wody notuje się już w regionach południowych, które do tej pory odczuwały (przynajmniej lokalnie) suszę w nieco mniejszym stopniu niż północ oraz centrum. Plon zbóż w skali kraju będzie znacznie mniejszy - zarówno jeśli chodzi o oziminy, ale i przede wszystkim, w przypadku zbóż jarych.