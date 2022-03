Zboża konsumpcyjne i rzepak z lekką korektą w krajowych skupach

Po ostatnich wahaniach na giełdach polskie skupy nieco obniżyły proponowane ceny za płody rolne. Zboża paszowe w dalszym ciągu trzymają wysoką cenę i kosztują niewiele mniej od konsumpcyjnych.

W krajowych skupach zbóż niewiele się zmieniło od zeszłego tygodnia - niemal wszędzie panuje marazm, jedynie na zachodzie i północy kraju notuje się wzmożony ruch, bowiem skupujący realizują kontrakty i transportują do portu towar przeznaczony na eksport. Jak udało nam się ustalić, mimo wysokich cen ziarna kukurydzy zainteresowanie nabyciem tego gatunku znacząco spadło, co związane jest z dużym transportem, który właśnie przekroczył granicę polsko-ukraińską i stacjonuje w okolicach Hrubieszowa.

Aktualnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej skupy oferują rolnikowi kwoty od 1500 do 1670 zł netto, z kolei za pszenicę paszową niewiele mniej - od 1450 do 1650 zł za tonę ziarna. Wartość rzepaku waha się od 3800 zł do 4450 zł za tonę, natomiast tona ziarna kukurydzy wyceniana jest między 1200 a 1480 zł.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 31 marca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1500.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- żyto konsumpcyjne – 1250.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1500,

- rzepak – 4200,

- kukurydza sucha – 1200,

- soja – 2500.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1550.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1500.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1620-1650,

- pszenica paszowa – 1520,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1200,

- żyto konsumpcyjne – 1240-1250,

- jęczmień paszowy – 1250,

- rzepak – 4400,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 1000,

- groch – 1400,

- bobik – 1400,

- łubin – 1400.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 1620-1630,

- pszenżyto - 1340-1350,

- jęczmień paszowy - 1200-1210,

- kukurydza sucha - 1450-1460.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 3800.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1300,

- żyto konsumpcyjne – 1300,

- jęczmień paszowy – 1300,

- rzepak – 4300,

- kukurydza sucha – 1350.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1580,

- pszenica paszowa – 1510,

- pszenżyto – 1310,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- jęczmień paszowy – 1280,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 900.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 950,

- żyto konsumpcyjne – 980,

- jęczmień paszowy – 1250,

- rzepak – 4450,

- kukurydza sucha – 1370.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1550 - 1600,

- pszenica paszowa – 1450,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- rzepak - 3800.

PROCAM - ceny ustalane są indywidualnie.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1250,

- owies – 950.

Street retail

- rzepak - 4300.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 4000,

- kukurydza mokra – 950,

- kukurydza sucha – 1380.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1670,

- pszenica paszowa – 1650,

- pszenżyto – 1440,

- żyto paszowe – 1430,

- jęczmień paszowy – 1450,

- kukurydza sucha – 1480.

Transrol Leszno

- rzepak - 4400,

- pszenica konsumpcyjna - 1600,

- pszenica paszowa - 1550,

- pszenżyto - 1400,

- żyto konsumpcyjne - 1350,

- żyto paszowe 1320,

- jęczmień paszowy - 1400,

- owies - 1000,

- kukurydza sucha - 1470,

- groch - 1450.