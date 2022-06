Mamy coraz więcej informacji od rolników, że w ostatnim tygodniu znowu ceny zbóż poszły w dół i jest problem z ich sprzedażą. Sprawdziliśmy zatem, jak kształtują się cenniki w różnych firmach.

Do redakcji Farmera przyszło wiele informacji mówiących przede wszystkim o tym, że firmy skupowe, zaopatrują się w tańszy surowiec z Ukrainy, ich magazyny są już zapełnione i nie kupują polskiego ziarna. Z drugiej strony też pojawiły się informacje, że zboże potaniało. Sprawdziliśmy i sytuacja w terenie jest bardzo zróżnicowana. Owszem są miejsca, które już nie skupują ziarna, bo są rzeczywiście zaopatrzone w surowiec czy polski czy ukraiński trudno powiedzieć, ale są i takie, które jeszcze bez problemów kupują zboże. Zauważyć można delikatne obniżki cen, zwłaszcza jęczmienia i rzepaku, ale też i w kilku miejscach pszenicy.

Jakie są ceny zbóż – czerwiec 2022

Wszyscy podnoszą problem wysokich kosztów transportu surowca, co niewątpliwie odbija się na cenach. W mediach społecznościowych również pojawiły się cenniki mówiące o tym, że pszenica wyceniana jest na ok. 1400 zł/t, w naszym zestawieniu najniższa cena za pszenicę to 1420 zł. A po ile jest w Waszych skupach i czy bez problemu można ją sprzedać?

Rolnicy boją się destabilizacji rynku, zwłaszcza w regionach kraju położonych blisko granicy z Ukrainą. O czym pialiśmy w poniższym tekście.

Ma być powołany pełnomocnik ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą, który ma koordynować i monitorować działania w zakresie m.in. transportu artykułów rolno-spożywczych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zachęcamy w komentarzach do pisania sugestii, czym powinien się zająć w pierwszej kolejności, aby udrożnić transport zboża z Ukrainy i sprawić, aby rzeczywiście Polska była krajem tranzytowym a nie docelowym ukraińskiego zboża.

Tymczasem na giełdach eskalacja konfliktu na Ukrainie wywołała silne odbicie notowań zbóż i rzepaku. - Wprawdzie rozmowy na temat odblokowania portu w Odessie będą kontynuowane, to jednak Ukraina nie godzi się na rozminowanie wspomnianego portu z obawy na ułatwienie desantu siłom rosyjskim. Do zagwarantowania bezpieczeństwa musiałyby się włączyć wojska międzynarodowe na co trudno będzie się zgodzić Moskwie – podaje Andrzej Bąk z eWGT. W Paryżu na giełdzie w poniedziałek pszenica (wrzesień) wyceniana była na 397,5 euro/t czyli 1820 zł/t – to dużo więcej niż obecnie u nas w polskich skupach. Z kolei rzepak na 804,5 euro za tonę, czyli ok. 3680 zł/t.

Zniesienie ceł na produkty z Ukrainy

Przypominamy, że od 4 czerwca 2022 r. obowiązują przepisy, na mocy których Unia Europejska zgodziła się na roczną liberalizację taryfową w kontaktach handlowych z Ukrainą. Dzieje się tak na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu. Więcej informacji na ten temat w artykule poniżej.

Co ważne, jest tam zapis, że jeżeli Komisja Europejska stwierdzi (sama lub na wniosek państwa członkowskiego), że istnieją wystarczające dowody naruszenia przez Ukrainę ww. warunków liberalizacji, może w drodze aktu wykonawczego zawiesić całość lub część wymienionych w rozporządzeniu środków preferencyjnych. Dodatkowo w przypadku gdy produkt pochodzący z Ukrainy jest przywożony na warunkach, które powodują poważne trudności lub stwarzają zagrożenie wystąpienia poważnych trudności dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych, na taki produkt w dowolnym momencie mogą zostać ponownie nałożone cła. Komisja też będzie ściśle monitorować wpływ omawianego rozporządzenia, również cen na rynku unijnym.

Cennik zbóż – czerwiec 2022

Poniżej przedstawimy aktualny cennik z 7 czerwca 2022 r. cen płodów rolnych (sonda telefoniczna w zł/t).

Boferm Górki

- pszenica konsumpcyjna - 1420

- owies – 1010,

- żyto konsumpcyjne - 1121,

- pszenżyto – 1289.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu

- pszenica konsumpcyjna – 1690,

- pszenica paszowa – 1540,

- żyto konsumpcyjne – 1050,

- owies – 1100.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA

- pszenica konsumpcyjna – 1520,

- żyto – 1300.

Golpasz Janowiec Wielkopolski

- pszenica konsumpcyjna – 1580,

- kukurydza sucha – 1400,

- pszenżyto – 1300,

- jęczmień – 1330.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna typ A- 1650, B 1600,

- pszenica paszowa – 1500,

- kukurydza sucha – 1350,

- jęczmień – 1300,

- owies – 1000,

- żyto konsumpcyjne typ A- 1300, B-1250, paszowe 1200,

- pszenżyto – 1300,

- rzepak – 3800.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- żyto konsumpcyjne -1250.

Agroland

- pszenica konsumpcyjna – 1600-1650.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa - 1450,

- kukurydza sucha- 1300,

- jęczmień paszowy – 1300,

- żyto konsumpcyjne - 1300,

- żyto paszowe – 1260,

- pszenżyto – 1300.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1450,

- kukurydza sucha – 1300,

- jęczmień – 1250,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- pszenżyto – 1330,

- rzepak – 3800.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1580,

- pszenica paszowa- 1450,

- kukurydza sucha – 1380,

- jęczmień – 1300,

- pszenżyto – 1340.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1470,

- pszenica paszowa - 1420,

- kukurydza sucha - 1250,

- jęczmień paszowy – 1160,

- pszenżyto – 1200,

- rzepak – 3850.