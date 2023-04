Na początku stycznia wojewoda lubelski Lech Sprawka informował media o zawiadomieniu prokuratury przez inspekcję sanitarną, w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa w sprzedaży zboża technicznego z Ukrainy, jako paszy dla zwierząt. Jak potoczyła się ta sprawa?

Poszliśmy tropem zawiadomienia i sprawdziliśmy co dzieje się w tej sprawie.

Zapytaliśmy wojewodę, oddział Sanepidu w Lublinie i Prokuraturę Rejonową w Lublinie co się wydarzyło od tamtej pory w powyższej sprawie.

Sprawdziliśmy, kto złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej i czy podjęła ona ten temat.

Informacja z 10 stycznia

Jak wynikało z informacji przekazywanych przez wojewodę w styczniu (dokładnie 10 stycznia br. - depesza Polskiej Agencji Prasowej) „kontrola przeprowadzona w jednej z firm przez Państwową Inspekcję Handlową wykazała, że podmiot zaimportował pszenicę techniczną z Ukrainy, a następnie sprzedał ją kolejnej firmie, która z kolei zbyła je odbiorcom na cele paszowe” – podawał wtedy PAP.

Przez kolejne tygodnie media nie informowały już co w tej sprawie dzieje się dalej. Czy prokurator podjął śledztwo? Czy postępowanie wyjaśniające przez niego prowadzone, doprowadziło do postawienia wniosku przed sądem dla domniemanych wówczas firm, które miały dopuścić się kontrabandy? A może śledztwo zostało umorzone?

Przypomnijmy, że Polska Agencja Prasowa we wskazanej depeszy informowała, że chodzi o 66 ton zboża.

Zwróciliśmy się więc zarówno do wojewody lubelskiego oraz sanepidu z prośbą o dalsze informacje w tej kwestii. Jak przyznaje sanepid Prokuratura Rejonowa odmówiła wszczęcia śledztwa w powyższej sprawie.

Nieprawidłowa zgodność zboża z przeznaczeniem

Jak przekazała redakcji farmer.pl Agnieszka Strzępka - rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego, proces kontroli zboża rozpoczął się na przełomie listopada i grudnia 2022 roku. Dotyczył zgodności przeznaczenia zboża z faktycznym jego wykorzystaniem.

- Kontrolami zostały objęte 23 podmioty. Do tej pory zakończyły się postępowania dotyczące 16 podmiotów, przy czym w 7 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości związane ze zmianą przeznaczenia zboża i stosowne wnioski zostały skierowane do organów ścigania, a w 9 – nie stwierdzono nieprawidłowości. W 7 przypadkach kontrole jeszcze nie zostały zakończone – wskazała Strzępka w odpowiedzi.

W przypadku o którym mówił Lech Sprawka, kontrola była przeprowadzona u importera pszenicy, który zmienił przeznaczenie towaru z technicznego na cele paszowe.

- Następnie pszenicę sprzedano do skupu zboża zajmującego się skupem zbóż na cele konsumpcyjne i paszowe. Ustalono, że zboże w całości zostało sprzedane do odbiorców końcowych na cele paszowe – wyjaśniała Agnieszka Dados, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Postępowania skierowano do prokuratury, a doniesienie złożył lubelski Sanepid. Z informacji uzyskanej od WSSE w Lublinie, Prokurator Prokuratury Rejonowej zatwierdził postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w powyższej sprawie. Jak się okazuje - co wynika z informacji od Sanepidu - Prokuratura Rejonowa "odmówiła wszczęcia śledztwa". Czy to oznacza, że po sprawdzeniu zawiadomienia prokuratorzy już je odrzucili? Czy sprawdzono szerzej doniesienie i na tej podstawie odmówiono dalszego procedowania zawiadomienia? Pytań w tej sprawie jest coraz więcej.

Jak Sanepid kontroluje żywność przywożoną z państw trzecich?

Przepisy dotyczące kontroli granicznej są określone w art. 78-84 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w art. 43-46 oraz 65–72 rozporządzenia (UE) 2017/625. Zgodnie z tym sanepid kontroluje dokumentacje przesyłek, a w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa danego towaru, pobierane są próbki do badań laboratoryjnych. Jak już wiemy, kontrole prowadzone w minionym roku - o czym mówili rolnicy po rozmowach ze zdymisjonowanym ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem - była bardzo słabe, o ile w ogóle były prowadzone. Robert Telus, następca Kowalczyka na fotelu ministra rolnictwa zapewniał, że teraz służby państwowe będą kontrolowały "każde ziarno".

- W trakcie kontroli granicznej inspekcja sprawdza dokumentację przesyłki, może zostać przeprowadzona także kontrola identyfikacyjna oraz bezpośrednia, w tym oględziny towaru i pobranie próbek do badań laboratoryjnych. Podczas kontroli dokumentacji sprawdzany jest w szczególności wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej, dokumenty handlowe i identyfikujące daną partię towaru oraz inne dokumenty. Każdorazowo organy PIS żądają przedłożenia przez importera dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo, w tym wyników badań laboratoryjnych, a w przypadku ich braku lub wątpliwości, co do bezpieczeństwa danego towaru czy stanu higienicznego środka transportu, pobierane są próbki do badań laboratoryjnych - podaje Sanepid.

Co na to prokurator?

O komentarz w sprawie nieprawidłowości w sprzedaży zboża zwróciliśmy się również do prokuratury w Lublinie. Na ten moment odpowiedzi jeszcze nam nie udzielono. Czekamy z niecierpliwością na jej wyjaśnienie i odpowiedź na pytanie, dlaczego postępowanie zostało umorzone skoro instytucje kontrole zgłosiły nieprawidłowości? Czy wnioski złożone przez Sanepid były wyczerpujące, czy też nie? W jaki sposób były one weryfikowane?

Powyższa sprawa wymaga dalszego gruntownego sprawdzenia.