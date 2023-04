Zboże techniczne do niedawna nie istniało w słowniku. Co o nim wiemy? Wywiad z Krzysztofem Gwiazdą, prezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego, fot. shutterstock

Co się kryje się pod pojęciem "zboże techniczne"? Jakie są rodzaje zboża i co decyduje o tym, że zboże klasyfikowane jest jako konsumpcyjne lub paszowe? Gdzie trafiało zboże techniczne i czy zawsze było złej jakości? O najbardziej newralgiczny termin ostatnich miesięcy portalspozywczy.pl pyta Krzysztofa Gwiazdę, prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego

Zboże techniczne - co to jest?

Anna Wrona, portalspozywczy.pl: Co kryje się pod pojęciem "zboże techniczne"? W jakim celu się ono pojawiło i czemu miało służyć? Czy określono parametry takiego zboża i jego definicję czy jedynie sposób przewozu przez granicę?

Krzysztof Gwiazda, prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego: Jeszcze do niedawna pojęcie „zboże techniczne” nie istniało w naszym słowniku branżowym. Podejrzewam, że zostało ono wymyślone przez kilka firm spośród sprowadzających zboże z Ukrainy, prawdopodobnie by mogły one uniknąć kontroli i czekania na granicy polsko-ukraińskiej.

Przejeżdżając przez granicę, formalnie miało być to zboże "techniczne", czyli jak rozumiem, nieprzeznaczone do celów spożywczych czy paszowych. Zboże konsumpcyjne podlega kontroli sanitarnej, a paszowe weterynaryjnej, zadeklarowanie przeznaczenia technicznego skutkowało zapewne brakiem takich kontroli.

