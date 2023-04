Plantacje nasienne trzeba zgłosić do oceny w stosowanym terminie; Fot. AK

WIORiN przypomina, że wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz dla materiału szkółkarskiego należy składać w stosownym terminie. Do kiedy? Na jakich zasadach?

Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego składa się do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej. Ważne, aby dochować wyznaczonego terminu. Przykładowo, dla plantacji ozimin i gatunków wieloletnich taki termin już minął. Do 15 marca bowiem można było składać wnioski dla tych upraw. Podobnie sprawa wygląda w przypadku porzeczek i agrestu. Termin minął 10 marca.

Trwa natomiast sezon wyznaczony dla pozostałych grup upraw i tak wnioski można składać do:

-15 maja – dla gatunków roślin jednorocznych jarych,

-20 maja – dla ziemniaka,

-31 sierpnia – dla gatunków roślin w dwuletnim cyklu rozmnażania,

-30 maja dla większość gatunków roślin sadowniczych (oprócz agrestu i porzeczki).

W zależności od grupy/gatunku zgłaszanego materiału siewnego do oceny oraz pochodzenia materiału siewnego (Kraj, Państwa Członkowskie, Państwa Trzecie) do wniosku należy dołączyć zgodnie z art. 36 ust. 8-11 ustawy o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość a w przypadku sadzeniaków ziemniaka również zdrowotność materiału zastosowanego do założenia plantacji nasiennej.

Wnioski o dokonanie oceny polowej

Stosowane wnioski składają:

- w przypadku odmian roślin rolniczych i warzywnych niechronionych wyłącznym prawem do odmiany – prowadzący obrót;

w przypadku odmian roślin rolniczych i warzywnych chronionych wyłącznym prawem do odmiany, zachowujący odmianę lub upoważniona przez niego osoba;

- w przypadku materiału szkółkarskiego prowadzonych przez siebie plantacji – dostawca.

W odniesieniu do wniosków dotyczących odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany składanych przez osoby upoważnione przez zachowującego obowiązuje druk upoważnienia określony w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego((…) Dz. U z 2021 poz. 184).

Wspomnianego upoważnienia do złożenia wniosku o dokonanie oceny polowej odmiany chronionej wyłącznym prawem może udzielić zachowujący lub osoba, która otrzymała w tym zakresie pełnomocnictwo od zachowującego. Wniosek składa się do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej. Wniosek powinien zawierać kompletne dane określone w art. 36 ust. 7 oraz art. 71 ust. 3 ustawy o nasiennictwie.

Gdzie znaleźć wzór wniosku?

Wzór wniosku można pobrać z internetowych stron administrowanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce „Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/

- wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej

- wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego/plantacji matecznych materiału szkółkarskiego/plantacji sadzonek truskawek”.



Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej

Jak przypomina WIORiN, zgłoszona do oceny plantacje nasienne:

- powinny stanowić zwarty obszar uprawny,

- powinny być wolne od: gatunków roślin uprawnych innych niż gatunek uprawiany, z wyjątkiem roślin podporowych, które pozwalają na właściwy wzrost i rozwój odmiany gatunku uprawianego; odmian tego samego gatunku innych niż odmiany uprawiane; roślin nietypowych dla tych odmian;

chwastów, w szczególności takich gatunków, których nasiona są trudne do oddzielenia od nasion odmiany uprawianej i które mogą mieć wpływ na wytwarzanie lub jakość wytwarzanego materiału siewnego;

- wszelkich organizmów szkodliwych, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału siewnego.

Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie za pośrednictwem epuap.