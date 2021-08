Im bardziej na południe kraju, tym więcej problemów z kontynuacją żniw. Wielkość opadów za ostatnią dekadę przekroczyła miejscami ponad 100 mm, a to oznacza, że jeszcze przez co najmniej kilka dni kombajny nie będą mogły wjechać na pola. Tymczasem, zwłaszcza tam gdzie pola powylegały ziarno kiełkuje w kłosach.

Polska „pogodowo” jest wyraźnie podzielona.

Cześć regionów jest dotkniętych wyraźną suszą i tam zazwyczaj zbiór ozimin jest na ukończeniu.

W wielu regionach opady uniemożliwiają przeprowadzenie żniw. Są także przyczyną coraz powszechniejszego zjawiska porastania ziarna.

Na kontynuację żniw musimy jeszcze trochę poczekać. Pogoda na najbliższą dekadę daje nadzieje, ale nie gwarancje. Nadal w kraju będą miały miejsce przelotne opady.

Niestety na znacznym obszarze stan zaawansowanie żniw jest nienajlepszy. Utrudnieniem są sukcesywne opady czasem o charakterze nawalnym. Słyszy się już nawet o lokalnych potopieniach. Rolnicy również informują o coraz bardziej znaczących infekcjach czernią zbóż i wyraźnym już porastaniu ziarna, co należy traktować jako bardzo niekorzystną sytuację.

Groźne porastanie ziarna

Na tym etapie w wielu regionach nie mówimy o procesie utajonym, ale jawnym, bardzo zawansowanym już stadium porastania. Dotyczy to głównie plantacji, które powylegały i na skutek opadów te kłosy, które znajdują się najniższej w warstwie mają idealne warunki do kiełkowania. Wystarczy je odgarnąć, by znaleźć nawet kilkucentymetrowe już siewki.

O porastaniu także tym nie widocznym jeszcze gołym okiem mówi liczba opadania. Zbyt niska daje sygnał, że w ziarnie przebiegają już procesy enzymatyczne świadczące o porastaniu ziarna. Pszenica z liczbą opadania poniżej 150 sekund nie może być wykorzystywana do celów piekarniczych.

Najczęściej ziarno porasta na plantacjach gdzie rośliny powylegały, a kłosy znajdują się blisko powierzchni ziemi i z drugiej strony są przykryte grubą warstwą słomy Fot. A. Kobus

Tak silne porastanie ziarna nie tylko dyskwalifikuje je z wartości konsumpcyjnej, ale także ogranicza jego przydatność na paszę. Ziarno z takich plantacji nie nadaje się jako materiał siewny i trudno się przechowuje. W niektórych przypadkach może być potrzebne dosuszania ziarna.

Niestety nie tylko ziarno w placach wylęgniętych porasta. Zdarza się to także na plantacjach gdzie kłosy stoją pionowo. Tam zazwyczaj woda utrzymuje się długo pomiędzy plewami dając warunki dla kiełkowania ziarna. Nieco lepiej może być tam gdzie kłosy odmianowo zwisają w dół. Wówczas pod wpływem grawitacji nadmiar wody jest usuwany, a kłosy szybciej wysychają. Na plantacjach rozwija się także nadal czerń zbóż.

Ziarno zaczyna wyraźnie porastać także tam, gdzie kłosy stoją jeszcze w pionie Fot. A. Kobus

Kiedy uda nam się zakończyć żniwa 2021? Pogoda daje nadzieje, ze pod koniec tygodnia wrócą kombajny na pola, ale niestety gwarancji nie ma, bo ciągle zapowiadane są przelotne opady. A jak wygląda u Was sytuacja?