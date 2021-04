Zimna wiosna. Kiedy siać kukurydzę - flint i dent?

Wiosna w tym roku jest zimna. Prace polowe słabo zaawansowane. Z wysiewem trzeba będzie trochę poczekać, bo ważna jest temperatura gleby.

Ostatnie dni przyniosły znaczne ochłodzenie. Temperatura nocą spadła do minusowych temperatur. W ciągu dnia z kolei temperatura maksymalna to ok. 3°C, do tego w wielu regionach kraju mieliśmy opady śniegu. Takie warunki pogodowe mogą być niebezpieczne dla wysianych już buraków cukrowych, ale wiele zależy od fazy rozwoju. O tym pisaliśmy już poniżej.

Na oziminach nie powinny odcisnąć dużego wpływu.

Bardziej narażone na straty są uprawy ogrodnicze, o czym informują rolnicy w mediach społecznościowych poniżej.

Co to będzie ?

Jeśli temperatura w nocy (obecnie +0.5°C) spadnie poniżej -1/-2 może być źle dla Agrestu i Porzeczek, w niektórych "dzwoneczki kwiatostanowe" już na wierzchu, może okrywa śnieżna zniweluje skutki pogody.@sadowniczy @sad24_pl @SadyOgrody @TPSad @MiedzyR @farmer_pl pic.twitter.com/4fWURQU7k4 — Pawel (@Agrestt_) April 14, 2021

Poza tym w północnych regionach kraju, rolnicy cieszą się z obecnego przebiegu pogody, bo również pada deszcz, który daje wilgoć, a tej już miejscami brakowało.

A co z zasiewami roślin jarych? O ile w roku ubiegłym o tej porze wysianej było już nawet dużo kukurydzy, tak obecnie nikt się o to nie pokusił. Było za zimno, gleba nie jest nagrzana. A do siewu tego gatunku zaleca się, żeby temperatura wynosiła najlepiej 8°C.

Trzeba też zwracać uwagę na odmianę i typ ziarna, które planuje się wysiać. Czy jest to ziarno typu flint, a więc o okrągłym kształcie nasion, czy może dent tzw. koński ząb?

Flinty wysiewaj przed dentami

Flint można wysiewać wcześniej, bo odmiany takie preferują gleby słabiej ogrzane, nawet przy temperaturze 5-6°. Charakteryzuje się on szybszym rozwojem początkowym, wcześniejszym kwitnieniem, a także właśnie lepszą odpornością na chłody. Odmiany takie przeważnie preferują gleby ciężkie, wolno nagrzewające się i gliniaste.

Z kolei „denty” lubią cieplejsze gleby podczas siewu. Temperatura powinna sięgać od 8 do 12stopni C. Odmiany o typie ziarna dent wyróżniają się wolniejszym rozwojem początkowym, dlatego są bardziej wrażliwa na chłody i cechuje się późniejszym kwitnieniem. Dobrze radzą sobie na glebach lekkich, szybko nagrzewających się.

Na rynku dużo odmian kukurydzy o typie ziarna pośrednim

Wskutek prac hodowlanych na rynku jest jednak dostępnych bardzo dużo odmian o typie pośrednim lub zbliżonym do flint (sf), zbliżonym lub do dent (sf/sd). Nasiona o typie zbliżonym do flint zbudowane są w przeważającej części z twardej - szklistej - skrobi, która otacza skrobię miękką. Z kolei ziarno o typie zbliżonym do dent ma charakterystyczne zagłębienie na górze ziarniaka - tam cienka warstwa twardej skrobi otacza wnętrze ziarniaka wypełnione skrobią mączystą.

Warto też wiedzieć, że odmiany pośrednie mają FAO przeważnie od 240 do 290.

Kiedy planujecie siew kukurydzy?