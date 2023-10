Jesień to czas siewu zbóż ozimych. Przez ostatnie kilka lat na szczęście nie było problemów z przezimowaniem pszenicy, ale to nie znaczy, że wybierając odmianę nie należy patrzeć na stopień zimotrwałości. Jak informują specjaliści, statystycznie taki rok może się zdarzyć.

Chociaż trzeba uczciwie przyznać, że takie sytuacje ostatnio miały ewentualnie lokalnie miejsce. Zimy były raczej ciepłe i tylko momentami temperatura spadała poniżej minus 20 stopni C przy braku okrywy śnieżnej. Ostatnio problemy w tej materii mieliśmy w sezonie 2015/2016, a wcześniej w 2011/2012. Wówczas zanotowano bardzo duże wymarznięcia. Teraz rolnicy trochę zapomnieli o tej ważnej z cech.

Co to znaczy zimotrwałość?

Generalnie zimotrwałość jest to zdolność rośliny nie tylko do przetrwania niskich temperatur, ale również i do lepszego tolerowania stresów. Do takowych można zaliczyć przemienne zamarzanie i odmarzanie, ale też gwałtowne zmiany temperatury, czy brak tlenu związany z pokryciem roślin lodem i zastoisk wodnych.

Nasze zestawienie opieramy o wyniki Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, który ocenia w skali 9-stopniowej właśnie zimotrwałość. Im ten stopień jest wyższy, tym odmiana lepiej zimuje (na każdy stopień skali daje to ok. 10 proc. więcej roślin żywych).

Trzeba też wiedzieć, że te stopnie są różne w zależności od gatunku. Na przykład dla pszenicy testy wykonywane są w temperaturach od -15 do -18°C, a dla jęczmienia -10 do -14°C.

Stopień zimotrwałości odmian pszenicy ozimej

Na rynku dostępne są zarówno odmiany zarejestrowane w Polsce i pochodzące z Krajowego Rejestru, ale również i te ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Uprawnych (CCA). My przyglądamy się zestawieniu przygotowanemu przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych na podstawie KR, gdzie w porównywarce odmian wybraliśmy właśnie opcje zimotrwałość i pojawiły się kreacje o najwyższym stopniu.

Poniżej podajemy te zestawienie do 4 stopnia zimotrwałości. Okazuje się, że figurują w nim dwie odmiany z „6”, pięć odmian pszenicy, które posiadają 5,5 stopnia zimotrwałości, siedem odmian „5”, siedemnaście odmian „4,5” i najwięcej, bo dwadzieścia siedem „4”. Nie znajdziemy tu odmian, których owszem hodowca deklaruje wysoki stopień zimotrwałości, ale z racji, że pochodzą one z CCA, nie ma ich w zestawieniu COBORU.

Poniżej zestawienie COBORU zimotrwałości odmian pszenicy