Znajdź najwyższą kukurydzę i wygraj nagrody

To już trzecia edycja konkursu na najwyższą roślinę kukurydzy, którego organizatorem jest firma IGP. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Spółdzielnia hodowców roślin IGP Polska w terminie od 23.08.2021 do 27.09.2021 przeprowadza trzecią edycję konkursu na najwyższa roślinę kukurydzy z oferty IGP Polska pod nazwą „Zmierz się z IGP”. Konkurs skierowany jest do producentów rolnych uprawiających w bieżącym sezonie odmiany kukurydzy z oferty IGP Polska. Aby wziąć udział w konkursie należy: zmierzyć wysokość kukurydzy, wykonać jej zdjęcie, wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na specjalnie stworzonej do tego celu stronie Internetowej. Zamieszczono to również szczegółowy regulamin konkursu. Nagrodę główną stanowi bon uprawniający do zakupów o wartości 3.000 PLN brutto na produkty Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt.