Żniwa 2021: Coraz trudniejsze warunki do zbioru

Komu udało się dokończyć żniwa do połowy sierpnia, ten miał sporo szczęścia. Na polach panują coraz trudniejsze warunki do zbioru zbóż, spada jakość ziarna.

Generalnie można powiedzieć, że żniwa w kraju zostały już zakończone. Zostało jednak gro gospodarstw, w szczególności na północy Polski, które w dalszym ciągu zmagają się ze zbiorami. Przejeżdzając samochodem przez drogi na Żuławach, Powiślu czy Warmii można niekiedy napotkać niemal całe pola pszenicy nietknięte przez kombajn.

Pogoda nie rozpieszcza

W tym roku, w północnej części kraju, to właśnie warunki atmosferyczne w trakcie żniw okazały się czynnikiem najbardziej ograniczającym plonowanie zbóż. Najbardziej intensywne opady deszczu zbiegły się z okresem dojrzałości pszenicy i pszenżyta w większej części Polski, co negatywnie odbiło się na jakości - partie zebrane po opadach z przełomu lipca i sierpnia charakteryzowały się niską gęstością i liczbą opadania, słabym wyrównaniem, a ziarniaki często były porośnięte.

Przez cały sierpień deszcz padał niemal codziennie. Wielu rolników w dalszym ciągu nie zebrało zbóż, a pogoda wcale nie sprzyja ,,żniwowaniu". Pomimo panujących temperatur 17-22 st. C w ciągu dnia i wilgotności powietrza na poziomie 50-65 proc. uprawy nie schną już tak szybko jak na początku zbiorów. Skoszone ziarno cechuje się wilgotnością od 16 do niemal 20 proc., przez co wymaga suszenia. Długość dnia również znacząco się skróciła, przez co okno czasowe, w trakcie którego można wjechać kombajnem w pole, jest węższe - wieczorem bowiem bardzo szybko osiada rosa, co powoduje zapychanie kombajnów. Dodatkowym utrudnieniem zbioru jest fakt, że spora część plantacji, w wyniku ulewnych opadów deszczu z czerwca i lipca, wyległa. O zebraniu pszenicy jakości konsumpcyjnej można w tym momencie jedynie pomarzyć, teraz trwa walka o zebranie pszenicy choćby jakości paszowej.