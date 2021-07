Żniwa 2021: Delikatny spadek cen zbóż

Trwają zbiory zarówno rzepaku, ale też i zbóż - już praktycznie wszystkich gatunków. Wraz z ich postępem w firmach skupowych można zaobserwować nieznaczny, ale jednak spadek cen zbóż.

Rolnicy skarżą się, że nie udaje im się zebrać tyle ile wcześniej zakładali. Waga weryfikuje wszystko. Jest też problem z jakością ziarna. Przebieg pogody podczas dojrzewania ziarna, a więc znaczne opady deszczu, przyczyniły się do częstego wylegania łanu, jak również do czernienia kłosów, lub nawet porastania ziarna. Pisaliśmy o tym już na portalu farmer.pl.

Ceny obecnie w firmach skupowych są bardzo zróżnicowane. Pszenica kosztuje od 720 do 880 zł/t netto, pszenżyto od 670 do 770 zł/t, żyto od 540 do 650 zł/t, jęczmień od 650 do 710 zł/t, a rzepak od 2200 do 2380 zł/t netto. Tymczasem pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu na MATIF kosztowała 212,00 euro/t (970 zł/t). A na CBOT w kontrakcie wrześniowym - 251,32 USD/t. Rzepak z kolei na giełdach wyceniany jest na MATIF w kontrakcie z dostawą w sierpniu na 532,00 euro/t (2434) zł/t, ). To o 40,9 proc. więcej niż o tej porze przed rokiem.

Co może mieć wpływ na ceny surowców rolnych?

Zdaniem Mirosława Marciniaka, niezależnego analityka rynków rolnych InfoGrain jest kilka czynników.

- Aż 63% zasiewów amerykańskiej pszenicy jarej znajduje się w złej kondycji, czyli podobnie jak w roku 1988, kiedy nie zebrano pszenicy z 25% areału. Znaczące pogorszenie kondycji pszenicy jarej w ciągu miesiąca nastąpiło także w Kanadzie, gdzie firmy analityczne korygują szacunki zbiorów do 24-25 mln ton (vs 31.5 mln ton prognozowane przez USDA). Wraz ze wzrostem zaawansowania zbiorów pszenicy w Rosji spada wydajność. Średni plon z już zebranych 8.5 mln ha jest niższy niż przed rokiem, a nie rozpoczęto jeszcze zbiorów pszenicy jarej, która od początku wegetacji zmaga się z upałami i brakiem opadów. Nadmiar opadów na zachodzie Europy stanowi poważne zagrożenie dla jakości pszenicy, zwłaszcza we Francji i Niemczech. W pierwszym przypadku już mówi się o zwiększonym udziale pszenicy paszowej nawet do 35%. A w prognozach wciąż opady deszczu – informuje Marciniak.

W Polsce jest problem z gęstością i wyrównaniem ziarna, co może utrudnić eksport pszenicy w bieżącym sezonie.

Ceny surowców rolnych 2021

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 27 lipca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 850 stary/nowy zbiór,

- żyto konsumpcyjne – 650 stary/nowy zbiór.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 780,

- jęczmień paszowy – 650,

- rzepak – 2370.

De Heus

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 720,

- jęczmień paszowy – 680.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- żyto konsumpcyjne - 600,

- jęczmień konsumpcyjna - 700.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 720,

- rzepak - 2250.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 820-840;

- pszenica paszowa – 800;

- pszenżyto – 710;

- żyto paszowe – 610;

- żyto konsumpcyjne – 630-650;

- jęczmień konsumpcyjny – 710;

- rzepak – 2260-2340 (w zależności od terminu realizacji);

- kukurydza sucha – 900;

- owies – 500,

- groch – 1000,

- bobik – 1000,

- łubin – 1000.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 800,

- jęczmień paszowy - 680-690,

- rzepak - 2350-2360.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- żyto konsumpcyjne – 620.

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna - 805-825,

- pszenica paszowa – 785,

- pszenżyto – 700,

- żyto paszowe – 580,

- żyto konsumpcyjne – 620,

- jęczmień konsumpcyjny – 700,

- jęczmień paszowy – 670,

- rzepak – 2290.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- pszenica paszowa – 790,

- pszenżyto – 690,

- żyto paszowe – 580,

- żyto konsumpcyjne – 600,

- jęczmień konsumpcyjny – 690,

- jęczmień paszowy – 670,

- rzepak – 2310,

- kukurydza sucha – 900,

- owies – 530.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 790,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 670,

- żyto paszowe – 540,

- żyto konsumpcyjne – 560,

- jęczmień konsumpcyjny – 670,

- jęczmień paszowy – 635,

- rzepak – 2300,

- kukurydza sucha – 880,

- owies – 540.

Street retail

- rzepak – 2300.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz - oddział Lemierzyce

- pszenica – 800,

- pszenica paszowa – 750,

- pszenżyto – 700,

- żyto paszowe – 550,

- żyto – 600,

- jęczmień – 700,

- rzepak – 2200.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica – 800,

- pszenżyto – 700,

- żyto paszowe – 550,

- żyto konsumpcyjne– 600,

- jęczmień – 700,

- rzepak – 2250.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 720,

- żyto paszowe – 610,

- jęczmień paszowy – 700,

- rzepak – 2270.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 730,

- żyto paszowe – 640,

- jęczmień paszowy – 730,

- rzepak – 2300,

- kukurydza sucha – 820,

- owies – 560.

Agrolex

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 810,

- pszenżyto – 770,

- żyto paszowe – 640,

- żyto konsumpcyjne – 650,

- jęczmień konsumpcja – 780,

- jęczmień paszowy – 770,

- rzepak – 2380,

- kukurydza sucha – 820,

- owies – 580,

- groch – 1050.