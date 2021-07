Żniwa 2021: Jakie ceny oferują firmy skupowe za rzepak i zboża?

W firmach skupowych wszystkie cenniki dotyczą już nowych zbiorów z 2021 r. Od jakich cen zaczynają żniwa?

Żniwa są w tym roku opóźnione. Pogoda je skutecznie utrudnia. Do firm pośredniczących trafiły na razie partie jęczmienia, a także pojedyncze rzepaku. Z informacji zebranych od przedstawicieli firm można wywnioskować, że jakość jęczmienia odznacza się niską masą tysiąca ziaren i niską gęstością. Rzepak z kolei cechuje się lepszym zaolejeniem niż w roku ubiegłym, średnio 41 proc., ale nasiona są drobne. O plonach na razie nie można zbyt wiele powiedzieć, bo zbierane są plantacje na słabszych stanowiskach. Wiele jednak wskazuje, że wydajność jest daleka od tego czego spodziewali się rolnicy.

Co z cenami surowców rolnych 2021?

Na rynkach światowych są one korzystne. Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu kosztowała 214,25 euro/t (983 zł/t). Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w sierpniu spadły wczoraj o 2,6 proc. do 533,00 euro/t (2445 zł/t).

Jak kształtują się te na naszym rodzimym rynku? Okazuje się, że te dotyczące rzepaku nadal są wysokie i na wolnym rynku można dostać za tonę nasion ok. 2350. Tylko należy pamiętać, że wielu rolników podpisało umowy kontraktacyjne wiosną na niższe wartości, więc nie koniecznie na nim zarobi. W wypadku jęczmienia tona wyceniana jest średnio na 680 zł, a pszenicy na ok. 800 zł.

Cennik płodów rolnych 2021

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 20 lipca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- żyto konsumpcyjne – 650.

Osadkowski S.A.

- jęczmień konsumpcyjny – 650,

- rzepak - 2400.

De Heus

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 720,

- jęczmień paszowy – 680,

- kukurydza sucha – 950,

- owies – 550,

- bobik – 1050.

ZPZM Kruszwica

- żyto konsumpcyjne - 600,

- jęczmień konsumpcyjna - 700.

Młyn-Pol – skup wstrzymany.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 820-840;

- pszenica paszowa – 800;

- pszenżyto – 700;

- żyto paszowe – 600;

- żyto konsumpcyjne – 610-620;

- jęczmień konsumpcyjny – 680;

- rzepak – 2300;

- kukurydza sucha – 900;

- owies – 450,

- groch – 830,

- bobik – 950,

- łubin – 990.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 920,

- pszenżyto – 860,

- jęczmień paszowy – 680,

- rzepak – 2400.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- żyto konsumpcyjne – 620.

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice

- pszenżyto – 690,

- żyto paszowe – 580,

- żyto konsumpcyjne – 600,

- jęczmień konsumpcyjny – 700,

- jęczmień paszowy – 670,

- rzepak – 2350.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 870,

- pszenżyto – 730,

- żyto konsumpcyjne – 630,

- jęczmień konsumpcyjny – 730,

- rzepak – 2390,

- kukurydza mokra – 580,

- kukurydza sucha – 820,

- groch – 920,

- łubin – 1020.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 850-860,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 760,

- jęczmień - 650 przy gęstości 55-62 kg/hl, 670 jeśli powyżej 62 kg/hl,

- rzepak – 2400.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 770,

- pszenica paszowa – 750,

- pszenżyto – 670,

- żyto paszowe – 540,

- żyto konsumpcyjne – 560,

- jęczmień konsumpcyjny – 715,

- jęczmień paszowy – 660,

- rzepak – 2350,

- kukurydza sucha – 880,

- owies – 540.

Elewarr Bielsk Podlaski

- żyto paszowe – 570,

- żyto konsumpcyjne – 590,

- rzepak – 2330.



WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- jęczmień paszowy – 700.

Firma Szmidt

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 680,

- żyto paszowe – 600,

- jęczmień paszowy – 680,

- rzepak – 2370,

- kukurydza mokra – 550.

PHUT Siembida

- jęczmień konsumpcja – 620,

- rzepak – 2200,

- owies – 490.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 830,

- pszenica paszowa – 790,

- pszenżyto – 720,

- żyto paszowe – 620,

- jęczmień paszowy – 720,

- rzepak - 2390,

- kukurydza sucha – 820,

- owies - 560.

Agrolex

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 810,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 640,

- żyto konsumpcyjne – 650,

- jęczmień konsumpcja – 780,

- jęczmień paszowy – 740,

- rzepak – 2420,

- kukurydza sucha – 820,

- groch – 1050.