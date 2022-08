W krajowych punktach skupu płodów rolnych cena rzepaku niewiele się zmieniła w stosunku do ubiegłego tygodnia. Widać za to ożywienie w cennikach za zboża, fot. HJ

W krajowych punktach skupu cena rzepaku niewiele się zmieniła w stosunku do ubiegłego tygodnia. Widać za to ożywienie w cennikach za pszenicę konsumpcyjną i paszową, pszenżyto i kukurydzę. Wypytaliśmy także o jakość płodów rolnych z tegorocznych żniw.

Większość dostarczonych dotychczas partii rzepaku zawierała ponad 40 proc. oleju w nasionach.

Jakość ziarna pszenicy przeważnie jest wysoka. Zdarza się, że brakuje glutenu, co w tym roku jest skutkiem oszczędzania na nawożeniu azotowym.

Tona rzepaku kosztuje obecnie średnio 3000 zł/t.

Tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje obecnie 1470 zł/t.

Po zeszłotygodniowych opadach, które przerwały żniwa, nie ma śladu - pogoda dzisiaj sprzyja, wobec czego rolnicy koszą rzepaki i zboża. Jakie jest plonowanie, cena i jakość wspomnianych płodów rolnych? Sprawdziliśmy to w wybranych punktach skupu w całym kraju.

Niska zawartość glutenu - pokłosie drogich nawozów azotowych

Za nami kolejny sezon pełen nerwów i stresów - po zimnej i suchej wiośnie oraz niepewności związanej z wysokimi cenami nawozów i wojną w Ukrainie nastało lato z reguły obfitujące w opady deszczu. I jak się okazało, w przeważającej części Polski deszcz miał niebagatelny wpływ na jakość, bowiem zarówno rolnicy jak i skupujący nie narzekają na jakość surowca.

Większość dostarczonych skupom partii rzepaku cechowała się wysoką, conajmniej 40 proc. zawartością oleju. Zdarzały się nawet dostawy, gdzie było go w nasionach aż 46 proc.! Plonowanie z kolei zależało w dużej mierze od lokalnego rozkładu opadów i wahało się, według relacji rolników, od 3,5 do 4,5 t/ha. Oczywiście zdarzały się pola, z których zebrano raptem 2 tony i mniej - takich przypadków jest szczególnie dużo w województwie lubuskim, gdzie panuje katastrofalna susza.

Na jakość ziarna pszenicy duży wpływ miało nawożenie azotowe. Ci rolnicy, którzy wysiali pełne dawki w odpowiednich terminach zebrali wysokiej klasy ziarno z przeznaczeniem na konsumpcję, z kolei ci, którzy postanowili zaoszczędzić przeważnie nie spełniają wymogu minimalnej zawartości glutenu, przez co cena za tonę jest obniżona o 40-50 zł. Mimo iż ogólna, w skali kraju, jakość zebranego ziarna jest bardzo wysoka, tak plonowanie z 1 ha już takie zadowalające nie jest i w dużej mierze zależało od rozkładu opadów.

Jak poinformowali nas młynarze ze ściany wschodniej - fenomenem w tym roku okazało się żyto, które posiada wyjątkowo wysoką gęstość i odpowiednią liczbę opadania, co jak mówią, bardzo rzadko się zdarza.

Rzepak i pszenica - jakie ceny w żniwa w 2022 roku?

Skupujący z całego kraju zgodnie mówią, że ten rok jest wyjątkowy nie tylko pod względem jakości zbieranych płodów rolnych. Otóż, jak udało nam się dowiedzieć, rolnicy w dużej mierze zdecydowali się magazynować towar w oczekiwaniu na wyższe ceny, a sprzedają tylko ci, którzy naprawdę muszą.

Przyjrzyjmy się zatem cenom oferowanym za najbardziej popularne gatunki roślin uprawnych. Rzepak od zeszłego tygodnia kosztuje tyle samo - niewiele ponad 3000 zł/t. Najniższa oferowana cena to 2900 zł netto za tonę, natomiast najwyższa - 3100 zł. W przypadku pszenicy konsumpcyjnej średnia cena wynosi 1470 zł/t i waha się od 1300 do 1600 zł. Pszenica paszowa kosztuje statystycznie ok. 1370 zł/t a pszenżyto - ok. 1220 zł/t. Wzrost ceny na krajowym rynku w ciągu ostatniego tygodnia odnotowała kukurydza, którą dziś rolnik może sprzedać za średnią cenę 1345 zł/t.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 3 sierpnia 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1400.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Osadkowski S.A

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1470,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 3000.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1530,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień konsumpcja – 1250.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1390,

- pszenica paszowa – 1300,

- rzepak - 3000.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1550 - 1600,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1140-1150,

- jęczmień konsumpcyjny – 1200,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1350,

- owies – 1000,

- groch - 1450.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1560,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1150,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień konsumpcja – 1200,

- jęczmień paszowy – 1130,

- rzepak – 3100.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1380,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 980,

- żyto konsumpcyjne – 1030,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 3000,

- kukurydza mokra – 800,

- kukurydza sucha – 1350,

- owies – 900.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1470,

- pszenica paszowa – 1430,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1050,

- jęczmień paszowy – 1120,

- rzepak – 2995,

- kukurydza sucha – 1340,

- owies – 990,

- groch – 1330.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna –1300-1400,

- pszenica paszowa – 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- rzepak – 2975.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa - 1300-1350,

- pszenżyto – 1150,

- żyto paszowe – 1030,

- jęczmień paszowy – 1150.

Street retail

- rzepak – 2900.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenżyto – 1300,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień konsumpcyjny – 1200,

- rzepak – 3000.

TRANSROL Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1520,

- pszenica paszowa – 1440,

- pszenżyto – 1260,

- żyto paszowe – 1150,

- żyto konsumpcyjne – 1190,

- jęczmień paszowy – 1180,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1380,

- owies – 1050,

- groch – 1530.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1470,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1150,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 3050,

- kukurdza mokra - 750 nowe zbiory,

- kukurydza sucha – 1350.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1220,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień paszowy – 1180,

- rzepak – 3000.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1200,

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak - 3000.

BayWa Agro Polska sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1250,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 3050,

- kukurydza sucha – 1300.