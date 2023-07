Pierwsze kombajny wyjechały w jęczmień z początkiem lipca. Teraz z każdym dniem, zbiory postępuję. Niestety wraz z ich rozwojem ceny ziarna tego gatunku spadają.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny płodów rolnych 6 lipca 2023 r.

Cena jęczmienia w ostatnich dniach bardzo spadła.

Małe żniwa 2023 wystartowały w Polsce.

Jak już informowaliśmy w Polsce ruszyły tzw. małe żniwa. Na razie koszone jest ziarno jęczmienia. W rzepak jeszcze nie wjechały kombajny. Nasiona są jeszcze niedojrzałe. Za to obszar kraju, gdzie pod kosę poszedł jęczmień jest bardzo rozległy. To już są nie tylko południowo-zachodnie regiony, takie jak województwo dolnośląskie i lubuskie, ale też centrum: łódzkie i mazowieckie, czy wschodnie regiony na Lubelszczyźnie, ale też na północy w województwie np. warmińsko-mazurskim. Oczywiście najpierw zbierane jest ziarno z tych słabszych stanowisk, gdzie i nie ma co się spodziewać wysokich plonów, ale informacja z terenu ogólnie jest taka, że nie ma co liczyć na rekordowe plony. Na takie się na razie nie zanosi.