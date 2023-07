Żniwa w pełni już nie tylko jęczmień ozimy i rzepak trafia pod kosę, ale też żyto i pszenżyto, a nawet sporadycznie pszenica. Sprawdzamy dokładne ceny wszystkich płodów rolnych. Okazuje się, że jest podaż, a nie ma popytu, bo często nie ma odbiorców ziarna.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny jęczmienia, rzepaku pszenżyta i żyta, a także pszenicy - 19 lipca 2023 r.

Zbiory jęczmienia są bardzo dobre. Inne zboża bardziej dotknięte są skutkami suszy.

Rosja atakuje infrastrukturę portową na Morzu Czarnym. Co z porozumieniem?

Trwają żniwa 2023. Już w niektórych regionach kraju np. w Wielkopolsce zbiory jęczmienia się zakończyły. W innych został pojedyncze pola tego gatunku. Wszędzie jest informacja, że plony są bardzo dobre, że jęczmień uciekł przed suszą. Co innego z cenami, ale na ten temat jeszcze będziemy pisać na farmer.pl. Nie mniej nie są one wysokie i nawet wynoszą jedyne 600 zł/t. Nikt się nie spodziewał tak dobrych zbiorów, dlatego skupy czasem nawet nie chcą kupować tego ziarna, bo jak mówią nie ma dalej na niego odbioru. Pozostałe gatunki, jak wynika z danych od rolników i ze skupów, już nie plonują tak dobrze, chociaż trudno tutaj generalizować, bo tak naprawdę jest to dopiero początek. Co do parametrów jakościowych to mamy wiele sygnałów, że rzepak ma wysokie zaolejenie i też dobrą masę tysiąca nasion. Wilgotność też jest zadowalająca. Jest ciepło i raczej sucho i to właśnie susza rolnicza z którą mierzymy się w całym kraju może odcisnąć największe piętno na naszych tegorocznych zbiorach. Problemem są ceny, które są nawet czasem o połowę niższe niż te, które były o tej samej porze rok temu. Problemem jest też skup, bo nie zawsze jest on możliwy, nie ma dużego popytu na ziarno i wbrew opiniom podawanym szeroko magazyny są jeszcze często zapełnione zeszłorocznymi zbiorami.