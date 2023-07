Żniwa 2023. Rzepak tanieje, pszenica i pozostałe gatunki zbóż odnotowały wzrosty

Podziel się

Ile kosztuje pszenica, lipiec 2023, fot. M. Tyszka

Trwają już można powiedzieć tzw. duże żniwa 2023, ponieważ jęczmień praktycznie już trafił do magazynów, rzepak jest w trakcie zbiorów, a pozostałe gatunki zbóż, zaczynając już od pszenicy są również koszone. Co prawda w zależności od regionu trochę przeszkadzają opady deszczu. A co z cenami?

PARTNERZY SERWISU

Trwają żniwa 2023 r. zbiory jęczmienia już praktycznie dobiegają końca.

Rzepak się już rozpędził, a pozostałe gatunki się dopiero rozpędzają.

Ceny rzepaku w ostatnich dniach się obniżyły. Zbóż delikatnie wzrosły.

Podajemy dane dotyczące importu produktów rolnych z Ukrainy. Tegoroczne żniwa są trochę późniejsze niż w roku ubiegłym. Stan ich zaawansowania jest dużo słabszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Trochę teraz przeszkadzają opady deszczu, co prawda niewielkie, ale takie które nie pozwalają wjechać w łan. Zgodnie z szacunkami Izby Zbożowo-Paszowej już zebrano 80 proc. jęczmienia, a plony okazuje się, ze są bardzo wysokie, bo sięgają często powyżej 7 t/ha. Rzepak również w miarę dobrze sypie i już ok. 30 proc. tego gatunku zostało zebrane, a plon to ok. 3-4 t/ha i wysoka powyżej 43 proc. zawartość tłuszczu w nasionach. Również pszenica poszła pod kosę i tutaj okazuje się, że plony na południu Polski zwykle sięgają 5,5 - 6 t/ha, a na lekkich glebach jedynie ok. 4 t/ha. Ale są też dane o bardzo wysokich plonach przekraczających 10 t/ha. Żyto nie sypie najlepiej.

To jest artykuł dostępny dla zalogowanych użytkowników! Zaloguj się aby czytać dalej Lub załóż darmowe konto , dzięki któremu uzyskasz dostęp do unikalnych treści Farmer.pl!

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News