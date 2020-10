Żniwa kukurydziane ruszyły – jakie plony?

Z powodu przekropnej pogody żniwa kukurydziane w tym sezonie są znacznie opóźnione. Zapytaliśmy kilka firm hodowlano-nasiennych o ich zaawansowanie i wydajność.

- 20 października w Wielkopolsce pierwsze kombajny wyjechały w pole. Po opadach jeszcze jest mokro i grząsko na polach. Zbiory rozpoczęto na najsłabszych glebach. Plony są oczekiwane przeciętnie ok. 10-12 i więcej ton suchego ziarna z ha. Wilgotność ziarna przekracza zdecydowanie 30 proc. najczęściej to 33-35 proc. Najbliższe dni zapowiadają się ciepłe i suche. Zbiory na dobre ruszą w przyszłym tygodniu i trzeba się przygotować, że będą trwały długo – mówi nam Ireneusz Czarny z Corteva Agriscience.

W podobnym tonie wypowiada się też Tomasz Krakowiak z Farmsaat Polska. - Żniwa tak naprawdę się jeszcze nie zaczęły. Rolnicy „kradną” kukurydzę, bo przemysł kusi ceną, natomiast pogoda i pole nie pozwala żniwować. Szacujemy, że około 20 proc. ziarnowej kukurydzy jest dopiero zebrana, a kiszonka w 95 proc. Opóźnienie wiąże się z deszczami jakie ostatnio przeszły przez kraj. Liczne pola są na tyle mokre, że nie można w nie wjechać ciężkim sprzętem. Bieżący tydzień to pierwsze dni pogody sprzyjającej oddawaniu wilgotności z ziarna. Niepokoją przymrozki jakie się pojawiają, co znacznie wpłynie na wyhamowanie spadku wilgotności, które utrzymują się wysoko – mówi Krakowiak.

Jak dodaje, plony są wysokie, szczególnie nowych odmian i wymienia kilka przykładów. Jak np. odmiana Farmueller plonowała: w woj. łódzkim - 17,49 t/ha przy wilgotności 35,9 proc., w woj. lubuskim – 15,7 t/ha przy wilgotności 34,7 proc., w woj. wielkopolskim – 14 t/ha przy wilgotności 32,6 proc. A odmiana Farmoritz: w woj. podlaskim – 15,72 t/ha przy wilgotności 36,1 proc., w woj. mazowieckim – 17,5 t/ha przy wilgotności 35,8 proc., w woj. wielkopolskim – 18,28 przy wilgotności – 36,8 proc.

- Są też słabsze stanowiska, gdzie plony nie będą tak wysokie. Szacujemy nawet poniżej 7 t/ha. Błędy w uprawie w tym roku rzutują na plonie bardziej niż w innych latach, biorąc pod uwagę szczególnie wiosenne problemy takie jak np. brak opadów i niskie temperatury w pierwszym miesiącu wegetacji. Szacuje się średnio, że temperatury wiosną były aż ponad 2 stopnie niższe od średnich na przestrzeni 100 lat – dodaje Tomasz Krakowiak.

Jak ocenia zaawansowanie prac polowych? – Zbiory ziarna kukurydzy bardziej zaawansowana są w Wielkopolsce w porównaniu do reszty kraju i wynika to z mniejszej ilości opadów. Śląsk przez aurę pogodową ma znaczne opóźnienie - średnio prawie o miesiąc. Pojawiają się zagrożenia znacznej presji chorób i strat w związku z wyleganiem korzeniowym w rozmokniętej glebie – dodał Krakowiak.

A jak sytuacja wygląda na plantacjach nasiennych? - Na naszych polach prowadzimy głównie plantacje nasienne kukurydzy, więc wyniki wilgotnościowe, jak również plonowania nie są porównywalne z mieszańcem w tradycyjnym gospodarstwie – mówi nam Paweł Żmijewski z Hodowli Roślin Smolice – Grupa IHAR.

Jak dodaje trwają intensywne zbiory które w tym roku znacznie się przedłużą z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe. - Sporym utrudnieniem jest duża, wolno spadająca wilgotność ziarna - obecnie pod koniec października 30-35 proc. Poziom plonowania znacznie różni się pomiędzy odmianami, ale średnia wydajność z ha jest wyższa niż w ubiegłym roku. Zbierane ziarno jest bardzo dobrze wykształcone, zdrowe o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Zaawansowanie zbioru ok. 65 proc. licząc w ha – dodaje.

Co z wilgotnością? - Jeżeli chodzi o konkretne parametry mieszańców kukurydzy to mamy wstępne wyniki zbieranych doświadczeń, ale brak jeszcze opracowanych plonów. Wilgotność jest dość zróżnicowana odmiany o krótkim FAO 200-210 takie jak: SM Vistula, SM Pomerania, SM Polonia zbieramy z wilgotnością od 19 do 21%, odmiany z FAO 250-260 np. Rosomak 27 proc. , odmiany i kandydaci do rejestracji o FAO powyżej 260 zakres 25-30 proc. wilgotności – ocenia Paweł Żmijewski.

Temat będziemy kontynuować.