Ceny zbóż konsumpcyjnych i rzepaku ponownie spadły na krajowym rynku. Ile obecnie płacą skupy za płody rolne?

Tegoroczne żniwa można uznać za skończone. Pomimo suchej i zimnej wiosny, a także mizernego wyglądu wielu upraw okazało się, że zbiory w wielu gospodarstwach są rekordowe.

Zboża i rzepak znowu taniej

Jak mówią przedstawiciele firm handlujących płodami rolnymi, rolnicy w tym roku na masową skalę zdecydowali się magazynować swoje zbiory. W skupach generalnie kolejek nie mai nie ma co się im dziwić, bowiem z tygodnia na tydzień notujemy coraz niższe ceny w cennikach krajowych skupów. Tanieje, głównie rzepak, także na rynkach międzynarodowych.

I tak na przykład wspomniany rzepak potaniał w ciągu ostatniego tygodnia średnio 40 zł netto na tonie i kosztuje obecnie ok. 2800 zł. To już trzeci tydzień z rzędu, gdy statyczna cena ,,czarnego złota" plasuje się poniżej 3000 zł. Najniższa odnotowana przez nas cena to 2700 zł, z kolei najwyższa - 2950.

W przypadku pszenicy konsumpcyjnej, pomimo delikatnego wzrostu notowań na giełdzie MATIF jej średnia cena spadła od ostatniego wywiadu telefonicznego o 20 zł na tonie i wynosi obecnie średnio 1445 zł. Najwyższa cena w skupach to 1390 zł, najwyższa natomiast to 1525 zł netto. Jeśli chodzi o pszenicę paszową po trendzie wzrostowym notowanym od początku lipca, jej średnia cena spadła do poziomu ok. 1357 zł/t i waha się od 1300 do 1470 zł. Dokładne notowania, wykresy i statystki znajdują się TUTAJ.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 24 sierpnia 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1400-1450.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień konsumpcja – 1250.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1390,

- pszenica paszowa – 1300,

- rzepak - 2900.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1500 – 1525,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1100 - 1125,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 1250,

- rzepak – 2900,

- kukurydza sucha – 1350,

- owies – 1000,

- groch – 1550,

- bobik – 1600,

- łubin – 1550.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 1470-14 dni płatności; 1480 - 30 dni płatności,

- pszenżyto - 1270-1280,

- jęczmień paszowy - 1200-1210,

- rzepak - 2750-2760,

- kukurydza sucha - 1400-1410.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1490,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1230,

- jęczmień konsumpcja – 1190,

- jęczmień paszowy – 1130,

- rzepak – 2700.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto – 1200,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- jęczmień konsumpcyjny -1200,

- rzepak – 2750.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1430,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1230,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1050,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 2800,

- kukurydza sucha – 1350,

- owies – 1000.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1370,

- pszenżyto – 1220,

- żyto paszowe – 1040,

- żyto konsumpcyjne – 1080,

- jęczmień konsumpcyjny – 1180,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 2740,

- kukurydza sucha – 1340,

- owies – 1050,

- groch – 1430.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1390- 1480,

- pszenica paszowa – 1340,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1260,

- rzepak – 2700.

Street retail

- rzepak – 2900.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 2800,

- kukurdza mokra - 750 nowe zbiory,

- kukurydza sucha – 1300.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1480,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1140,

- jęczmień paszowy – 1180,

- rzepak – 2750,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 1050,

- groch – 1530,

- łubin – 1620.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o

- pszenica konsumpcyjna – 1460,

- pszenica paszowa – 1420,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1150,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 2850.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1150.

BayWa Agro Polska sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1250,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień konsumpcyjny – 1150,

- rzepak – 2950,

- kukurydza sucha – 1350.