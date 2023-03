Według informacji publikowanych przez Stowarzyszenie Polska Soja, w minionym sezonie krajowe zasoby soi wynosiły około 120 tys. ton, z kolei ilość nasion importowanych - ponad 112 tys. ton. Areał uprawy wzrósł w 2022 r. do blisko 48 tys. ha, jednak nie jest to ilość zaspokajająca zapotrzebowanie polskich zakładów przetwórczych.

Import śruty sojowej pokrywa 2/3 krajowego zapotrzebo­wania przemysłu paszowego na białko. Tegoroczne krajowe plony mogą być znów zbyt małe, a potencjał dla soi jest wysoki. Jak podaje Stowarzyszenie Polska Soja, tylko jeden z zakładów przetwórczych - Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku – w ubiegłym roku przerobił około 72 tys. ton soi, a zaledwie 40 tys. ton pozyskano z Polski.

-Po zakończonej w ubiegłym roku rozbudowie, ZUBR potrzebuje ok. 330 tys. ton soi rocznie, a należy pamiętać, że nie jest to jedyny podmiot na rynku. Oznacza to, że zakłady produkcyjne znów będą musiały importować soję – czytamy w komunikacie SPS.