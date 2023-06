W miniony piątek nasza redakcja brała udział w dniach pola organizowanych przez firmę Osadkowski w Wasylowie. Było to jedno z ostatnich spotkań, więc można już mówić o podsumowaniach. Wraz z ekspertami z zespołu Osadkowski rozmawialiśmy o sytuacji na plantacjach ozimin, ale także o kondycji rynku rolnego i perspektywach na kolejne sezony.

Tegoroczne Zielone Dni Pola to cykl kilkunastu spotkań organizowanych na terenie całego kraju. W ubiegłym tygodniu byliśmy obecni w Wasylowie (woj. lubelskie), w gospodarstwie „FARMER” należącym do Wiesława Sapiło. Rozległe na ok. 800 ha gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną, gdzie uprawiane są: pszenica ozima, kukurydza, rzepak ozimy i fasola. Dominują tu grunty II i III klasy, a uprawa jest prowadzona od 10 lat w systemie bezpłużnym.

Wykorzystany potencjał odmian

Pośród testowanych na poletkach odmian zbóż i rzepaku, dla pszenicy ozimej wysiano 8 odmian, w tym 2 ościste. Co ciekawe, jak mówił Eugeniusz Łoś – kierownik gospodarstwa, w przypadku pszenicy nie jest prowadzona ochrona insektycydowa przed szkodnikami tej uprawy. Zdaniem kierownika, presja szkodników nie jest na tyle wysoka, by powodowało to znaczące straty ekonomiczne. Potwierdzają to uzyskiwane plony, które w gospodarstwie oscylują w granicach 11 t/ha.

Na testowanych odmianach pszenicy ozimej, wysiano również dwie ościste .fot.KM

W przypadku rzepaku ozimego, w doświadczeniach wysiano również 8 odmian. Rok temu, jak wskazywali właściciele farmy, plon rzepaku zaskoczył wynikiem - ponad 5 t/ha. W bieżącym sezonie presja szkodników w rzepaku była wysoka, zwłaszcza chowaczy. Prowadzona ochrona insektycydowa aplikowana w momencie nalotu chrząszczy, skutecznie ograniczyła szkody przez nie powodowane. Dotychczasowe opady korzystnie rozkładały się w trakcie rozwoju roślin, co prognozuje równie wysokie plony w tym roku.

Rzepak ozimy na II klasie gleby z imponującą masą zieloną. Na zdjęciu Eugeniusz Łoś, kierownik gospodarstwa Farmer. fot.KM

Produkty biologiczne w ochronie zbóż

Firma Osadkowski od kilku lat rozwija się w kierunku produktów biologicznych. W Wasylowie mieliśmy okazję zobaczyć łany pszenicy chronione środkami biologicznymi. W efekcie współpracy z firmą AgroBiotics, Osadkowski dysponuje preparatami Arcton WG oraz BioRace SL, których działanie prezentowane było w gospodarstwie ”Farmer”.

Wprowadzone preparaty biologiczne w jednym z doświadczeń poletkowych, zastąpiły całkowicie konwencjonalne fungicydy. Zastosowano je, podobnie jak w przypadku fungicydów – trzykrotnie. Przy czym termin aplikacji był wykonany około tygodnia wcześniej, w stosunku do tradycyjnej ochrony chemicznej. Arcton WG stosowany był w terminie T1 i T3, a BioRace SL - na T2.

Tomasz Kaźmierczak, ekspert z Osadkowski, opowiadał o biologicznej ochronie upraw. fot.KM

- Tegoroczna wiosna była dość chłodna, a w oczekiwaniu na ocieplenie, wiele zabiegów rolnicy wykonywali z opóźnieniem. W przypadku preparatu Arcton WG nie mamy takiego problemu. Produkt ten zawiera trzy szczepy Bacillus sp., w tym jeden pochodzący z Antarktyki. Przez tą właściwość, wykazuje on odporność na skrajne - zarówno bardzo niskie, jak i bardzo wysokie - temperatury. Dzięki temu możemy aplikować preparat już przy temperaturze kilku stopni powyżej 0, co również ważne - nie tworzy on fitotoksyczności tak jak zabiegi fungicydowe – mówił na poletkach Tomasz Kaźmierczak, ekspert z Osadkowski.

Produkty Arcton WG oraz BioRace SL, jak zaznaczano na spotkaniu, występują na rynku w przystępnej cenie, porównywalnej do zabiegów fungicydowych. Pod kątem zdrowotności łanu można ocenić je na zbliżonym poziomie do zabiegów konwencjonalnych, przy czym w ubiegłym roku różnica w plonie pomiędzy ochroną fungicydową, była mniejsza o ok. 100-200 kg dla ochrony biologicznej.

Oferta produktów biologicznych w ofercie Osadkowski powiększa się, bowiem jak przyznają przedstawiciele firmy, w dobie wycofywania kolejnych substancji czynnych w środkach chemicznych i ograniczonej możliwości ich rotacji, jest to obiecująca alternatywa.

Przed nami kolejny niestabilny sezon

Spotkanie w Wasylowie otworzył Marek Pawłowski, Wiceprezes Zarządu firmy Osadkowski. Na co zwracał uwagę, to przede wszystkim ciągła zmienności w produkcji rolnej, na którą rolnicy nie mają wpływu.