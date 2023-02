Cykl zimowych konferencji Syngenta On-line zamknęła konferencja poświęcona uprawie ziemniaka, buraka cukrowego i słonecznika. Eksperci firmy podpowiadali na co zwracać uwagę przy zmieniającym się klimacie oraz malejącej ilości substancji czynnych, a przede wszystkim jak osiągnąć wysoki plon i zachować opłacalność produkcji.

W perspektywie ostatnich lat, zauważalny jest spadek produkcji w uprawie ziemniaka i buraka cukrowego. Zachęcając do uprawy okopowych, warto wziąć pod uwagę ich pozytywne znaczenie w kontekście przerwania dużego udziału zbóż w płodozmianie, a także jak wskazywano na konferencji, poprawę ich ceny na rynku. W przeciwieństwie do roślin okopowych, w ubiegłym roku nastąpił wzrost produkcji słonecznika w Polsce. Jak uniknąć błędów w uprawie i osiągnąć wysoki plon? Podpowiada Syngenta.

Ocieplenie klimatu wyzwaniem w uprawie ziemniaka

Notuje się, że powierzchnia uprawy ziemniaka w Polsce, wyniosła w 2022 roku zaledwie 195 tys. ha. Dziś niezmiennie ważny element agrotechniki stanowi płodozmian, dlatego przy przeważającym udziale zbóż, kukurydzy, czy rzepaku warto pomyśleć i o ziemniakach. Na co wskazywali prelegenci konferencji, Przemysław Urbaniak i dr hab. Katarzyna Rębarz z firmy Syngenta, plony uzależnione są głównie od przebiegu pogody, co przy dominującej suszy w ubiegłym sezonie, miało istotne znaczenie w uprawie.

-Mieliśmy wiele okresów gdzie niestety dominowała susza, co nie było bez znaczenia dla ochrony ziemniaków, jak i również uzyskiwanych plonów. Pierwsza część sezonu bardzo sucha, a szczególnie rejony zachodniej części polski - Wielkopolska i Lubuskie, ale też i woj. dolnośląskie, a także zachodniopomorskie i pomorskie. Więc dochodzi więcej regionów, gdzie tych opadów niestety brakuje. Myśląc perspektywicznie o uprawie ziemniaka, jeśli na dziś nie dysponujemy systemem nawadniającym, to warto podjąć inwestycję w tym kierunku, aby dalej można było z sukcesem uprawiać ziemniaki w tej części Polski. Przebieg opadów ma bezpośredni wpływ na to, jak możemy zastosować herbicydy no i oczywiście temperatury w późniejszym okresie, na stosowanie fungicydów – wskazywali prowadzący.

Wysoka presja szkodników na plantacjach ziemniaka, szczególnie stonki i mszyc, to efekt między innymi ocieplenia warunków pogodowych. Liczne anomalie to również większe ryzyko rozwoju chorób ziemniaka: parcha, rizoktoniozy ziemniaka, alternariozy. Jak przypominała dr hab. Katarzyna Rębarz, kluczowa jest rotacja produktów w każdym przypadku, by zapobiegać zjawisku uodparniania się agrofagów.

Burak cukrowy - ochrona fungicydowa przemawia za jakością i plonem

Wyzwań w uprawie buraka cukrowego nie brakuje. Z jednej strony wysokie ryzyko porażenia chorobami np. chwościkiem, z drugiej niedobory wody i susza.

-Nowa agrotechnika pojawia się w buraku bardzo mocno, a popularna staje się ich uprawa w strip-tillu, która może być odpowiedzią na rozwój buraka w trudnych warunkach. W tej uprawie oprócz chwościka, biorąc pod uwagę ostatnie zmiany klimatu, możemy się spodziewać zwiększenia wystąpienia pozostałych chorób. Kompleksowe rozwiązanie w ochronie przed chorobami to znany już Amistar Gold Max, czy fungicyd Tern 750 EC wprowadzony w ubiegłym roku, które pozytywnie wpływają również na polaryzację i plon buraka – podawali prowadzący.

Jak wskazywali, w ochronie buraka cukrowego istotne są preparaty miedziowe podwyższające skuteczność rozwiązań fungicydowych. Niestety w tej uprawie brakuje zarejestrowanych fungicydów opartych na miedzi, która dostępna jest głównie w nawozach.

Słonecznik cenny w płodozmianie

W zeszłym roku na większą skalę wzrosła uprawa słonecznika w naszym kraju. Jedną z zalet przypisywanych tej roślinie, jest głęboko rozbudowany system korzeniowy (do 4-5 m), przez co dobrze radzi sobie w okresowych niedoborach wody. Ma stosunkowo niskie zapotrzebowanie na azot w porównaniu do innych roślin, co również stanowi na korzyść słonecznika przy relatywnie drogich nawozach. W powszechnej opinii słonecznik uznawany jest za mało wymagającą roślinę. Jednak lubi on dobrze spulchnioną glebę, czyli raczej uprawę orkową, słabiej sprawdza się w przypadku uproszczeń uprawowych.

-Kryterium decydującym o efektywności uprawy słonecznika, jest dobór odmiany. Syngenta posiada 3 odmiany w swoim portfolio – Suomi HTS, Sumiko HTS, NK Neoma CL. W technologii Clearfield na dzień dzisiejszy żaden produkt oparty na imazamoksie nie jest zarejestrowany, dlatego jak najbardziej można wykorzystywać konwencjonalne herbicydy – tłumaczył Wojciech Łączny z Syngenta.

Słonecznik jest cenną rośliną w płodozmianie, jednak według dr Katarzyny Rębarz, jest również wymagającą rośliną.

-Potrzebuje on przerwy w uprawie sięgającej nawet 6 lat, jednak może być przerywnikiem takiego standardowego płodozmianu. W nawożeniu poza azotem, słonecznik wymaga znacznych ilości potasu. Istotny z mikroskładników jest dla słonecznika też bor, aby zapobiegać zjawisku zasychania łączenia między łodygą a kwiatostanem – mówiła.

W uprawie słonecznika warto zadbać o eliminację zachwaszczenia już od początku wegetacji, co wpływa na jego dalszy rozwój. Eksperci wskazywali również na dobór odpowiedniej ochrony fungicydowej, aby uzyskać dobrej jakości plon niełupek, a także kontrolę zagrożenia ze strony szkodników. Krajobraz słonecznika zachwyca nie tylko wyglądem, ale przyciąga owady zapylające, dlatego jak podkreślano na konferencji, warto mieć go w swoim płodozmianie.