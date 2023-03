Złote Medale na tegorocznych targach Agrotech w Kielcach rozdane. Nowoczesne rozwiązania wyróżniono zarówno pośród wystawców maszyn, jak i nawozów. Nagrodę za innowacyjny produkt otrzymała firma GoudenKorrel, za certyfikowany nawóz ekologiczny Belenus.

Podczas pierwszego dnia targów Agrotech wręczono nagrody Złote Medale Targów Techniki Rolniczej Agrotech 2023. Firma GoudenKorrel, otrzymała wyróżnienie za produkt Belenus. Doceniono zarówno skład nawozu oraz technologię jego produkcji. W rozmowie z Michałem Wojsławem, dyrektorem handlowym GoudenKorrel, zapytaliśmy więc czym wyróżnia się ten produkt?

Innowacyjna technologia produkcji

Nawóz Belenus powstaje z naturalnego minerału - polihalitu. W składzie przeważa udział siarki z dodatkiem potasu, wapnia i magnezu oraz sodu. Co ważne, może być on stosowany w produkcji ekologicznej, co jest potwierdzone certyfikatem. Produkcja nawozu jest oparta na technologii G2D, o której opowiedział Michał Wojsław.

-Opatentowana przez nas technologia G2D to specjalny proces przetworzenia surowca. Opiera się na separacji, zmieleniu (surowca) do nano-cząsteczek i ponownym jego przetworzeniu w granule, co sprawia, że jest bardzo dobrze przyswajalny i dostępny dla roślin – wyjaśniał Wojsław.

Skąd pomysł na taki nawóz?

-Nasza firma stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rolnictwa, więc długo szukaliśmy takiego surowca. Stąd właśnie ta technologia G2D i produkt oparty o siarkę i potas. W Polsce przeważa uprawa rzepaku, kukurydzy, pszenicy, a te rośliny potrzebują do rozwoju właśnie tych składników, więc stąd ten produkt.

Jak dodawał Michał Wojsław, firma przeznacza swoje produkty zarówno na rynek Polski, jak również zagraniczny. -Produkty są sprzedawane m.in. do Brazylii, gdzie widzimy, że jest potrzeba rynku na nawozy ekologiczne. Pewnie polskie rolnictwo powoli też będzie wchodzić w trend ekologiczny. W związku z tym rolnicy będą poszukiwać właśnie rozwiązań stricte ekologicznych, w pełni rozpuszczalnych, które są bezpieczne dla rośliny - więc stąd też pomysł na produkty – komentował dyrektor handlowy GoudenKorrel.

