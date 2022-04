Zmiana pogody po miesiącu suszy

Marzec praktycznie w całym kraju był miesiącem bez opadów, za to z rekordowo wysokimi temperaturami. Z kolei początek kwietnia przyniósł wraz ze spadkiem temperatur silne wiatry i opady deszczu, a nawet śniegu. Jak sytuacja wyglądała w powiecie wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim?

Mimo, że jedyne większe w tym sezonie opady śniegu miały miejsce na początku grudnia, wody pozimowej nie brakowało ze względu na bardzo deszczowy styczeń i luty. Na początku marca z wiosennymi dawkami nawozów udawało się wjeżdżać na pola tylko podczas przymrozków, a ciągniki zakopywały się w błocie jeszcze podczas siewu zbóż jarych. Jednak przełom marca i kwietnia przyniósł duże zmiany w pogodzie, co przełożyło się na sytuację na polach.

Objawy suszy na lżejszej glebie

Pszenice ozime czy rzepaki, uprawiane na ciężkich glebach gliniastych III i IV klasy bonitacyjnej na szczęście nie odczuły suszy. Rośliny te zdążyły wykształcić głęboko sięgające systemy korzeniowe, a zwięzłe gleby utrzymywały wilgoć mimo braku opadów i temperatur sięgających blisko 20°C. Problem pojawił się natomiast podczas siewu zbóż jarych, gdyż powierzchniowa warstwa gleby mimo wszystko była już przesuszona i owies siany 22. marca na glebie klasy IIIa do dziś nie zaczął nawet kiełkować.

Znacznie gorzej sytuacja wygląda na glebach lekkich. Tam objawy suszy były widoczne na oziminach już w połowie marca. Pod koniec miesiąca rośliny były już wyraźnie pożółknięte, a ziemię w międzyrzędziach swobodnie można było przegarniać palcami. Silne wiatry w pierwszych dniach kwietnia spotęgowały ten efekt, a wręcz na glebach piaszczystych dochodziło do wywiewania powierzchniowej warstwy gleby, co było szczególnie widoczne na stanowiskach przygotowywanych pod siew kukurydzy, gdzie nie ma jeszcze okrywy roślinnej. W tych miejscach nad polami unosiły się chmury pyłu.

Mimo niewielkiego opadu również na lżejszych glebach jest widoczna wilgoć, fot. Maciej Sacha

Pierwszy opad od ponad miesiąca

W powiecie wąbrzeskim po suchym marcu pierwszy deszcz trwał z przerwami od wieczora w poniedziałek 4. kwietnia do przedpołudnia w środę. W tym czasie, głównie w formie delikatnej mżawki, spadło około 6 mm wody. Jest to oczywiście zdecydowanie zbyt mało, tym bardziej, że w ubiegłych latach przez marzec zanotowaliśmy opady rzędu 30 mm.Na domiar złego, we wtorek miało miejsce trwające około 5 minut gradobicie, które na szczęście nie wyrządziło poważnych strat.

Wspomniany opad deszczu nie był duży, ale z pewnością bardzo potrzebny i wspomagający wzrost i rozwój roślin po długotrwałej suszy. Liście opłukane kroplami deszczu ze zgromadzonego przez tygodnie kurzu od razu wyglądają zdrowiej. Mimo niewielkiej sumy, deszcz trwał na tyle długo, że woda była w stanie na bieżąco wsiąkać w glebę, dzięki czego te kilka milimetrów będzie dobrze wykorzystane. Zarówno na stanowiskach cięższych, jak i lżejszych, gleba jest obecnie dobrze uwilgotniona, co przy utrzymujących się niższych temperaturach daje szansę na utrzymanie prawidłowego rozwoju roślin.

Stan deszczomierza we wtorek rano, fot. Maciej Sacha