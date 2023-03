Zmianowanie na cenzurowanym

Podziel się

W najbliższych latach nie będzie to tylko podyktowane uwarunkowaniami rynkowymi, fot. farmer.pl

Rolnicy powinni modyfikować już plany co do zasiewów gatunków przeznaczonych do zbioru w przyszłym roku. Wraz z wejściem w życie Nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązywać będzie także Krajowy Plan Strategiczny. Co to będzie oznaczać w praktyce dla produkcji roślinnej?

PARTNERZY SERWISU

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Przede wszystkim rolnicy muszą się nastawić na spore zmiany w strukturze upraw w swoim gospodarstwie. W najbliższych latach nie będzie to tylko podyktowane uwarunkowaniami rynkowymi. Na decyzje silnie będą wpływać przepisy funkcjonujące w ramach Nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W obowiązującym obecnie okresie programowania wymogi wydają się zaostrzone i w większym stopniu będą decydować o tym, co rolnik będzie siał na swoich polach. Na wysokość dopłat składać się będą dwa systemy: obowiązkowy (tzw. warunkowość) i dobrowolny (ekoschematy). Oba będą silnie oddziaływać na strukturę zasiewów, szczególnie wybrane z nich warianty. Które dokładnie? Weźmy pod lupę to, co najważniejsze. Nowa wzmocniona warunkowość Wspomniana wyżej warunkowość to niejako połączenie znanych z poprzedniego okresu programowania wymogów zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności (w skład której wchodzą m.in. normy dobrej kultury rolnej). Warunkowość to teraz podstawowy, obowiązkowy element płatności bezpośrednich, od którego zależeć będzie, czy rolnik dostanie dopłaty czy też nie. Ustalone zasady kładą większy nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne. W związku z tym promowane będzie bogate zmianowanie, w którym będą dominować uprawy pozytywnie wpływające na bilans materii organicznej (...).

To jest artykuł dostępny dla zalogowanych użytkowników! Zaloguj się aby czytać dalej Lub załóż darmowe konto , dzięki któremu uzyskasz dostęp do unikalnych treści Farmer.pl!

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News