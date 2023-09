Tegoroczne zbiory ukraińskie będą wyższe niż ubiegłoroczne w przypadku niektórych upraw. Poinformował o tym wiceprzewodniczący Ukraińskiej Rady Agrarnej Denis Marchuk.

Wzrost prognozy zbiorów

Obecne zbiory przekroczyły już oczekiwania, chociaż kampania do zbioru kukurydzy dopiero się zaczyna. Ukraina może zebrać łącznie około 80 mln ton, są już wysokie zbiory soi, a zbiory słonecznika wzrosły – powiedział D. Marchuk.

W lipcowym raporcie rada prognozowała zbiory zbóż i nasion oleistych na poziomie 66-68 mln ton. Ekspert zauważył jednak, że sytuacja producentów będzie zależała od możliwości eksportu zboża.

Rolnicy potrzebują środków na jesienne zasiewy. Jak podaje rada, ponad 700 tys. ha zostało już obsianych roślinami ozimymi pod zbiory w 2024 roku.

Dobre wyniki eksportu

Według D. Marchuka ukraiński eksport produktów rolnych mimo wszelkich przeszkód osiągnął w sierpniu dobre wyniki. Nawet w warunkach blokady portów odeskich ruch przez porty na Dunaju nie ustaje. W ciągu ostatnich 5 dni infrastruktura na Dunaju została ostrzelana 4 razy, co prowadzi do wzrostu kosztów transportu statków Mimo wszystko Ukrainie udało się w sierpniu wyeksportować przez porty naddunajskie 2,6 mln ton produktów rolnych, a łączny eksport wyniósł ponad 4 mln ton co stanowi dobry rezultat – zauważył wiceszef rady.

Dodał, że dzięki armii ukraińskiej Ukraina nadal posiada korytarz humanitarny na Morzu Czarnym. Jeśli ten kanał będzie się nadal pozytywnie rozwijał, będziemy mogli wyeksportować w tym kierunku około 1 mln ton. Jeśli eksport przez Dunaj się zatrzyma, będzie to dla Ukrainy bardzo duża strata, gdyż potencjał eksportu ukraińskich produktów rolnych przez porty rzeczne jest znikomy. ponad 3 mln ton. Alternatywą pozostają szlaki kolejowe i drogowe, ale i tam są ograniczenia z UE – podkreślił D. Marchuk. Inną alternatywą dla ukraińskiego eksportu jest zaangażowanie portów Morza Adriatyckiego i Bałtyckiego. Obecnie oczekuje się, że UE zapewni ukraińskim rolnikom rekompensatę za koszty transportu.