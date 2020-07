Żniwa 2020 - ceny słomy

W miarę jak postępują żniwa na rynku pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży słomy zarówno do sprasowania z pokosu jak i gotowych już balotów.

W tym sezonie chętni na kupno słomy nie powinni narzekać, ponieważ ofert jej sprzedaży jest mnóstwo, a co za tym idzie jej ceny są sporo niższe niż w latach ubiegłych. W ogłoszeniach można ponadto znaleźć dużo ofert odebrania słomy prosto z pokosu tylko za jej sprasowanie.

Jeśli dochodzi do transakcji zakupu, to kwoty, jakie należy zapłacić za słomę prosto z pokosu do sprasowania we własnym zakresie wahają się najczęściej w kwotach od 5 do 20 zł (wszystkie podane ceny brutto) za balot 120x120 cm.

W przypadku sprasowanych już balotów ceny wynoszą od 15 do zwykle 30 zł za rozmiar 120x120 cm loco gospodarstwo sprzedającego.

Bardzo mocno w stosunku do lat wcześniejszych spadły także ceny słomy, jaką oferują firmy skupujące ją na cele energetyczne oraz np. do produkcji podłoży pod pieczarki.

Jak mówią przedstawiciele tych firm, wynika to po pierwsze z dużej podaży w obecnym roku jak i sporych zapasów jakie poczyniono w roku ubiegłym w związku z dużą ilością skupionej słomy.

Obecnie za tonę sprasowanego materiały, który będzie dostarczony do takiej firmy są oni w stanie zapłacić maksymalnie 110-130 zł, co w porównaniu chociażby do cen ubiegłorocznych, które wahały się w przedziale 180- 220 zł jest drastycznym spadkiem.

Jednakże w przypadku tegorocznych cen należy także brać poprawkę na to, że są regiony, gdzie słomy jest mniej, a w związku z dużą hodowlą na takich terenach zapotrzebowanie na nią jest znaczne, co może windować ceny, choć w porównaniu do stawek ubiegłorocznych będą one raczej i tak niższe.

A jak sytuacja wygląda w waszych rejonach Drodzy Czytelnicy?