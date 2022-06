Trwają żniwa jęczmienia ozimego. Plony w skali kraju są dość zróżnicowane.

Jęczmiona bez deszczu w maju są znacznie słabsze.

Problemem będzie niska gęstość ziarna.

Susza w maju - zbiory przyspieszone

Generalnie plony jęczmienia są dość nierówne. Wyniki są uzależnione od stanowiska, ale też od ilości opadów - zwłaszcza tych majowych. Tam gdzie w maju wody zabrakło rośliny są nie tylko szybciej gotowe do zbioru, ale też i sam kłos jest znacznie słabszy, nie do końca wykształcony.

Na najsłabszych kawałkach plony nie sięgają nawet 3,5 t/ha. Ogólnie jednak plony oscylują w granicach 5 ton, a każdy wynik powyżej jest na ten moment uznawany za dość dobry. Niemniej później koszone jęczmiona z lepszych stanowisk, w połączeniu z dobrym nawożeniem i ochroną, mogą plonować wyżej.

Słoma zielona - ziarno suche

Z pewnością na takich „spalonych” kawałkach nie do końca można sugerować się kolorem słomy. Ta wciąż w wielu miejscach jest zielona, jednak ziarno jest gotowe do zbioru - wilgotność na słabszych kawałkach oscyluje w granicach 12 - 13%. Na mocniejszych ziemiach jeszcze chwilę trzeba wstrzymać się z koszeniem. Wilgotnościomierze wskazują tam nawet około 17 - 18%. Inna sprawa, że jest to dobry sygnał. Rośliny na takich polach są często w lepszej kondycji i mogą rokować w miarę satysfakcjonujący plon.

Pomimo że ziarno wykazuje gotowość technologiczną do zbioru to w niektórych przypadkach dobrze jest poczekać z koszeniem na deszcz. Problemem są oczywiście ości, które ciężko jest oddzielić od ziarna. W przypadku bardzo ciężkiego omłotu straty mogą być spore, ponieważ ziarno z ośćmi może przyczepiać się do słomy. Po deszczu warunki do zbioru będą lepsze, ponieważ ości staną się bardziej kruche.

Warto dodać, że - zwłaszcza jęczmiona które bardziej ucierpiały przez suszę - mogą mieć problem z gęstością. Niektóre firmy skupowe w cennikach oznaczyły informację, że cena bazowa dotyczy ziarna o gęstości powyżej 60 (zazwyczaj 62). Poniżej tego progu w wielu przypadkach stosowane będą potrącenia. Wilgotność - standardowo - ustalana jest na 14,5%.