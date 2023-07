Na giełdach notowane są wzrosty cen rzepaku. A co w zakładach przetwórczych i punktach skupu? Tam są spadki. Poniżej prezentujemy dokładne dane zebrane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Okazuje się, że ostatnie dni przyniosły osłabienie wartości tzw. czarnego złota, czyli nasion rzepaku. Żniwa, trochę przerywane są opadami deszczu, ledwo zbliżają się do półmetka. Wczoraj Izba Zbożowo-Paszowa oceniała, że pod kosę poszło ok. 30 proc. plantacji. Są informacje z terenu, że jeszcze nasiona nie są dojrzałe, albo ich wilgotność jest zbyt wysoka. Rolnicy wjeżdżają w pole na próbę, jak to widać w poniższej wiadomości, i muszą jeszcze na zbiory trochę poczekać.Ale to infor jest z woj. warmińsko-mazurskiego. Na południu sytuacja wygląda inaczej.

Ile kosztuje rzepak – lipiec 2023?

Przypominamy, że w 2022 r., konkretnie 25 lipca, tona rzepaku była wyceniana na ok. 2900 zł. Teraz jest ona tańsza o tysiąc złoty, a w ciągu ostatnich dni odnotowała obniżkę. Wówczas w analogicznym czasie większość surowca była już w magazynach.

W Paryżu notowania z 24 lipca to 470 euro za t rzepaku i wzrost o 5,58 proc. To wynik ataków Rosjan na porty na Dunaju. Pisaliśmy na ten temat na farmer.pl.

Poniżej publikujemy cennik z 25 lipca 2023 r. przygotowany przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na podstawie rozmów telefonicznych ze skupami. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny - wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie. Zwykle jest to też loco magazyn kupującego w zł/t.

Ceny rzepaku w krajowych zakładach przetwórczych z 25 lipca 2023 r.

ADM Czernin – 2010 październik (1975* październik),

ADM Szamotuły – 2005 wrzesień (1970* wrzesień),

Agrolok Osiek (Ujście) – 1880 (1940),

Bastik – 1970,

Bielmar – 1860,

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 1985 (1945*),

Grupa Wilmar – 1900,

Komagra (Kosów Lacki) – 1855,

Komagra (magazyny własne) – 1830,

Komagra (Tychy) – 1855,

ZT Bodaczów – Viterra – 1910 (1835*).

Źródło: KZPRiRB

Ceny rzepaku w krajowych firmach skupowych z 25 lipca 2023 r.

Agrii – 1900-2000 (1800*-1900*),

Agro-Mat – 1930,

Agro AS – 1900 (1870*),

Agrotim Katolik – 1950,

Ampol- Merol – 1950,

Chemirol Kruszwica, Czernin – 1960 (1920*),

Lechpol Szubin – 1900,

Pol-Tor – 1900,

Procam – 1900,

Osadkowski – 1970 (1930*),

Ziarn-Pol – 1840.