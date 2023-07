Jeszcze kilka dni i po jęczmieniu zostaną wspomnienia - niestety w dużej mierze negatywne ze względu na niskie ceny w skupach. Małe żniwa są w pełni - plony mogłyby być lepsze.

Ceny jęczmienia są dramatycznie niskie. Połowę plonu trzeba przeznaczyć na zapłatę za nawozy

Plony bywały lepsze, ale w regionach południowych jęczmień w wielu miejscach zdołał się obronić

Sytuacja na rynku zbożowym nie napawa optymizmem. Niestety, ale chyba na naszym zbożu nikomu nie zależy

Jest gdzie odwieźć towar, ale cena jest fatalna

Małe żniwa trwają w najlepsze. Jęczmiona systematycznie "schodzą" z pól. Na południu Polski, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, za kilka dni jęczmiona będą zebrane niemal w stu procentach. Niemniej to co można powiedzieć już na pewno to fakt, że zarobku z jęczmienia nie będzie żadnego.

Większość firm jest zainteresowana skupem jęczmienia i rozpoczęła już odbiór surowca również w soboty. Jak narazie tylko nieliczne punkty przyjmują zboże także w niedzielę - niemniej część firm skupowych zapowiada, że w miarę zapotrzebowania w pełni żniw zboża oraz rzepak będzie można dostarczać przez cały weekend. To z pewnością pozwoli rozładować największy pik podażowy - w wielu przypadkach brak niedzielnego odbioru blokuje zbiory (zablokowane przyczepy, większe kolejki w poniedziałkowy poranek).

A jak kształtują się ceny? Niestety tu nie ma dobrych wieści. Wyceny jęczmienia oscylują aktualnie najczęściej w granicach 600 - 690 zł/t. Przypomnijmy, że część firm bada gęstość i poniżej określonego pułapu stosuje potrącenia - nawet do 20 - 30 zł/t.

Jęczmień uciekł przed suszą? Nie do końca

Plony nie są najwyższe, ale zaznaczyć trzeba, że w wielu regionach jęczmień zdążył "uciec" przed największą suszą i w dużej mierze obronił plonowanie. Średnie wyniki uzyskiwane z lepszych stanowisk w południowo - zachodniej Polsce oscylują w granicach 7 t/ha. Jeszcze tydzień temu pierwsze zbiory były nieco niższe, nawet poniżej 6 t/ha, ale wówczas koszone były jęczmiona ze słabszych gleb. Wyniki są aktualnie nieco lepsze, pojawiają się czasem plantacje z których plony przekraczają 8 t/ha - ale te niestety są rzadkością. Jeśli chodzi o wilgotność dostarczanego ziarna to tu nie napotyka się raczej problemów - jęczmiona są na południowym zachodzie w pełnej gotowości technologicznej do zbioru i uzyskują wilgotność na poziomie 12 - 13,5 % (większość skupów jako maksymalny próg tego parametru przyjmuje poziom 14 - 14,5%).

Nie zarobimy na jęczmieniu, to już fakt

Niestety żniwa jęczmienne nie będą dobrze wspominane od strony ekonomicznej, czyli de facto najważniejszego czynnika produkcyjnego. Ceny tony jęczmienia w skupach są takie, że w przypadku zbioru usługowego niemal tonę zboża trzeba przeznaczyć na kombajn. W przypadku zakupu nawozów azotowych jesienią nawet dwie tony mogą brakować na nawożenie wiosenne, a do tego jeszcze doliczyć trzeba podanie wieloskładnika przed siewem - łącznie na nawozy przeznaczaliśmy więc minimum 3 tony jęczmienia. Ochrona (herbicydy oraz fungicydy) również w wielu przypadkach będzie kosztowała więcej niż tona jęczmienia. A gdzie pozostałe koszty? Nasiona, paliwo, amortyzacja? Nie ma szans na to żeby z jęczmienia zostały jakieś pieniądze (może przy wysokich plonach zostanie symboliczne kilkaset złotych z hektara). W każdym bądź razie idziemy w złym kierunku. Brak stabilizacji w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą przyczynia się do coraz gorszej sytuacji na rynku jęczmienia, ale także innych zbóż. Jeśli skala produkcji zwierzęcej w kraju nadal będzie spadała to i na rynkach zbożowych sytuacja będzie trudna. Pomimo tego, że w Polsce produkujemy zboża o generalnie dobrej jakości to robi się wszystko, by nasze zboża były mniej ważne od produktów importowanych z wiadomych kierunków.