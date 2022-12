Według PZPK, do zbioru może pozostawać jeszcze około 20% plantacji kukurydzy. fot.MM

Tegoroczne zbiory kukurydzy nieco się opóźniły. Przez warunki niesprzyjające zbiorom, niewielka część plantacji pozostała jeszcze na wschodzie Polski.

Żniwa kukurydzy przypadające zwykle na październik, przesunęły się do listopada, a miejscami trwają jeszcze w grudniu. Zwłaszcza w rejonie Polski centralnej i wschodniej kukurydza powoli schodziła z pola. Jak podaje Polski Związek Producentów Kukurydzy, do zbioru może pozostawać jeszcze niecałe 20% plantacji, głównie w rejonach województwa lubelskiego, podlaskiego, a także w centrum kraju.

Skąd opóźnienie w zbiorach kukurydzy?

Na opóźnienie zbiorów wpływ miały niekorzystne warunki podczas wiosny, a także dość mokry wrzesień. Co istotne, przez opady deszczu a następnie śniegu, brakowało warunków do dosychania ziarna, które miało wysoką wilgotność w bieżącym roku.

W rejonach wschodnich, producenci mieli też kłopot ze sprzedażą ziarna. Jak informowaliśmy, tamtejsze skupy ograniczyły przyjęcia mokrego ziarna. Nie mając źródła zbytu, rolnicy albo pozostawiali plantacje na polach, albo decydowali się na przechowywanie kukurydzy w rękawach.

W ocenie producentów z Lubelszczyzny, około 30% plantacji może jeszcze oczekiwać na zbiory, natomiast według plantatorów z Podlasia, będzie to kilka tysięcy hektarów.

Jakie plony kukurydzy?

Przy tegorocznym rekordzie zasiewów kukurydzy (1,86 mln ha), średnie zbiory zbliżone będą do roku ubiegłego. Według dr Romana Warzechy, powierzchnia kukurydzy na ziarno wynosi w tym roku około 1,2 miliona hektarów. Przy średnich plonach mniejszych o tonę w stosunku do roku ubiegłego, obecne zbiory mogą mieć wartość zbliżoną do 7,5 mln ton.

Sezon 2022, nie był łaskawy dla plantacji kukurydzy pod względem zasobności w wodę. Stąd plony zwłaszcza w województwach wielkopolskim i lubuskim notowane są jako najniższe na tle kraju - często na poziomie tylko 2-3 t/ha, lokalnie do 5-6 t/ha.

W kierunku wschodnim średnie plony wzrastały, jednak tu ciężko jest dokonać jednoznacznego podsumowania. Znaczna zmienność w plonie, co również zależne było od opadów, agrotechniki, możliwości stanowiska potrafiła wahać się na tle województw nawet od 4 do 12 t/ha. Widoczne było to zwłaszcza na w województwach lubelskim i dolnośląskim.

Na Podkarpaciu rolnicy informowali o średnich plonach w granicy 8-9 t/ha, podobnie było na północy kraju.